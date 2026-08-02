イカつすぎる！ 『キングダム』要潤ら″ 3将軍″の腕組み姿にファン歓喜 被災地へのメッセージも
俳優の要潤が1日までにInstagramを更新し、公開中の映画『キングダム 魂の決戦』からのオフショットを公開。将軍役で共演した人気俳優との3ショットを披露し、被災地・熊本へのメッセージもつづった。
【写真】要潤、“キングダム”使用の超マッチョに変身
要が「Pray for Kumamoto」と投稿したのは『キングダム 魂の決戦』からのオフショット。写真には、要が共演者の平山祐介、坂口憲二が衣装を着て腕組みをする姿が収められている。要は同作に、秦国将軍・騰役で出演。平山は秦国将軍・蒙武を演じていて、坂口は秦国将軍・桓騎を演じている。
さらに投稿の中で要は「1日も早く日常が戻ってきますように」とコメント。7月28日に発生した巨大地震で被災した熊本にメッセージを贈っている。
この投稿にファンからは「かぁーっこよすぎ」「尊い」「凄いメンツ！！強すぎる！」「御三方のパワーきっと熊本に届くと思います!!」などの声が集まっている。
引用：「要潤」Instagram（＠jun_kaname_official）
【写真】要潤、“キングダム”使用の超マッチョに変身
要が「Pray for Kumamoto」と投稿したのは『キングダム 魂の決戦』からのオフショット。写真には、要が共演者の平山祐介、坂口憲二が衣装を着て腕組みをする姿が収められている。要は同作に、秦国将軍・騰役で出演。平山は秦国将軍・蒙武を演じていて、坂口は秦国将軍・桓騎を演じている。
この投稿にファンからは「かぁーっこよすぎ」「尊い」「凄いメンツ！！強すぎる！」「御三方のパワーきっと熊本に届くと思います!!」などの声が集まっている。
引用：「要潤」Instagram（＠jun_kaname_official）