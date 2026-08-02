英検「6級」「7級」新設→導入延期で協会が謝罪・理由説明 さまざまな声「必要なのだろうか」「いらないでしょ」
公益財団法人・日本英語検定協会（英検協会）は7月31日、「実用英語技能検定」（英検）に新設を予定していた「英検6級」「英検7級」について、導入時期を延期すると発表した。当初、2026年度第3回検定からの実施を予定していた。
【画像】英検「6級」「7級」導入延期の発表（全文）
書面を通じて「本検定の受験をご検討いただいていた皆様、ならびに学校・塾などの団体関係者の皆様には、ご迷惑をおかけすることを深くお詫び申し上げます」と謝罪し、導入延期の理由を説明。
「英検協会は、英検6級および英検7級を『英語学習の初期段階に寄り添い、生涯にわたる英語能力育成のスタートラインとなる級』と位置づけ準備を進めてまいりました。今般、小学校段階を含む外国語教育の目標・内容の在り方の審議の動向などを総合的に勘案し、導入時期を延期することが受験者の皆様の利益に最も適うと判断いたしました」と伝えた。
次期学習指導要領に示される新たな英語能力観を反映した級設計を検討するという。
その上で「新たな導入時期は、上記の審議動向などを踏まえて検討し、決まり次第、英検協会のウェブサイトおよびプレスリリースにてご案内いたします」とし、「既に公表しております問題形式および検定料は、導入時期の再設定にあわせて見直す予定です。詳細は改めてご案内いたします」と記した。
これに対して「今回の見直しを機に、各級のレベル設定や文法範囲についても、あらためて整合性を検討してほしいです」「6、7級は必要なのだろうか」「いらないでしょ」など、多数の声が寄せられている。
【画像】英検「6級」「7級」導入延期の発表（全文）
書面を通じて「本検定の受験をご検討いただいていた皆様、ならびに学校・塾などの団体関係者の皆様には、ご迷惑をおかけすることを深くお詫び申し上げます」と謝罪し、導入延期の理由を説明。
次期学習指導要領に示される新たな英語能力観を反映した級設計を検討するという。
その上で「新たな導入時期は、上記の審議動向などを踏まえて検討し、決まり次第、英検協会のウェブサイトおよびプレスリリースにてご案内いたします」とし、「既に公表しております問題形式および検定料は、導入時期の再設定にあわせて見直す予定です。詳細は改めてご案内いたします」と記した。
これに対して「今回の見直しを機に、各級のレベル設定や文法範囲についても、あらためて整合性を検討してほしいです」「6、7級は必要なのだろうか」「いらないでしょ」など、多数の声が寄せられている。