「人たらし」を自分の利益のために利用した

主君、織田信長（小栗旬）の仇である明智光秀（要潤）を斃した直後のことだった。戦場での傷がもとで、妻の慶（吉岡里帆）の連れ子で長男として育てていた与一郎（大西利空）を失い、小一郎（仲野太賀、のちの羽柴秀長）は嘆いていた。そこに現れた兄の羽柴秀吉（池松壮亮）は小一郎に、こっそりこう告げた。「これはわしらだけの秘め事じゃ。信勝様でも信孝様でもない。このわしが上様の思いを継ぐ」。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の第29回「天下への道」（7月26日放送）。

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これまで秀吉は「豊臣兄弟！」では、主君思いで、家族思いで、とにかく「いい人」として描かれてきた。だが、いい人が信長の死後に、信長の遺児たちや並み居る重臣たちを押しのけて、政権を簒奪することなどできたはずがない。秀吉は類まれな「人たらし」だったと伝わるが、同時に、その特技を徹頭徹尾、自分の利益のために利用できる人物だった。

秀吉を演じる池松壮亮

「このわしが上様の思いを継ぐ」という言葉は、「豊臣兄弟！」でもここからは、ようやく秀吉の利己主義が描かれることの表れかもしれない。とはいえ、それをリアルに描けば描くほど、秀吉は視聴者にそっぽを向かれてしまうだろう。それほど史料に記された秀吉の利己主義はえげつないが、ドラマを深く見るためにも、利己主義の一端くらいは知っていてもいい。そこで、秀吉の「女好き」にまつわる独善的なエピソードをいくつか、以下に記してみたい。

ただし、日本側の史料には、秀吉の独善性や傲慢さを物語るエピソードは見られない。それも当然で、絶対的な権力を掌握してからの秀吉には、ひとたび睨まれれば、失脚で済めばいいほうで、命さえ失いかねず、だれもが忖度して秀吉に関するネガティブ情報など書けなかったからである。

では、だれが書き遺しているのか。日本の権力構造の外側にいた宣教師である。イエズス会のルイス・フロイスの『日本史』には、えげつない秀吉像が生々しく描写されている。秀吉を描くフロイスの筆致が厳しいので、天正15（1587）年にバテレン追放令を発布した秀吉への憎悪の反映だ、という見方がある。それは否定できないが、フロイスは自分たちの後継者が日本で布教する際の参考になるように書き遺している。筆致に憎悪がにじむことはあっても、ありもしない話を捏造して後継者たちの足を引っ張るようなことはしていないと思われる。

大坂城内のハーレムを寧々が仕切っていた

まず、秀吉がどれほど恐れられていたか、というエピソードを引用してみよう。

〈彼は自らの権力、領地、財産が順調に増して行くにつれ、それとは比べものにならぬほど多くの悪癖と意地悪さを加えていった。家臣のみならず外部の者に対しても極度に傲慢で、嫌われ者であり、彼に対して憎悪の念を抱かぬ者とてはいないほどであった。彼はいかなる助言も道理も受け付けようとはせず、万事をみずからの考えで決定し、誰一人、あえて彼の意に逆らうがごときことを一言として述べる者はいなかった〉（松田毅一・川崎桃太訳、以下同）

こんな人物だから、忖度せずに書けるのは宣教師ぐらいだった、ということである。フロイスはポルトガル語で書いており、それが万が一、秀吉の手に渡ったとしても、内容を読まれる心配はなかった。そして、女性について、こんな記述がとび出すのである。

〈聞くところによれば、関白は大坂城内だけで、日本全国の諸侯貴顕の娘たちを三百名も側室としてかかえており、それ以外に第一夫人とみとめられる人がいる。彼女はきわめて思慮深く稀有の素質を備えており、他の婦人たちはこの第一夫人に従い、関白はあまりにも大勢の女性をかかえているので彼女と生活を営まないにしても、彼女を奥方と認めている〉

〈側室〉と訳されているが、側室は公的な身分制度に組み込まれた妻を指す。それが300人もいたはずはないので、もっと広く私的な愛人を指す妾のことだろう。しかも身分を問わずに300人、ではない。全国から家柄のいい娘ばかり集めていた、という表現である。農民出身という出自ゆえのコンプレックスから、秀吉は高い家柄の娘にこだわったのかもしれない。また、〈第一夫人〉とは北政所こと寧々（おね）のことで、彼女が大坂城内のハーレムを仕切っていた、ということになる。

諸国に女性を囲い、あたらしい女性を次々に物色した

それにしても、300人の妾など、さすがにフロイスも筆が滑ったのではないか、と疑いたくなる内容だが、ほかの箇所にも次のように書かれている。

〈羽柴（秀吉）は大坂城に夥しい数の婦女子をかかえていた。彼女たちのうち約五十名は（織田）信長とその息子なる貴公子たちがかつて有していた人たちで、いずれも武将や貴人たちの娘であり、大いに寵愛され、尊敬されてもいたが、これらの婦人たちは誰も皆、羽柴（秀吉）夫人（おね、北政所）の優位を認めていた〉

かつて信長や息子、おそらく信忠らの側室になっていた由緒正しき女性たちを、秀吉は50人前後も自分の妾にして、大坂城内にかかえていたというのである。フロイスの「告発」はこれにとどまらない。秀吉が妾を囲っていたのは、大坂城内だけではなかったという。

〈彼は政庁内に大身たちの若い娘たちを三百名も留めているのみならず、訪れて行く種々の城に、また別の多数の娘たちを置いていた。彼がそうしたすべての諸国を訪れる際に、主な目的の一つとしたのは見目麗しい乙女を探し出すことであった〉

〈訪れていく種々の城〉が、具体的にどこを指しているかわからないが、直轄の地の城はもちろん、自分が目をかけていた武将の城なども含むのだろうか。諸国に数々の女性を囲ったうえで、さらに美しい女性を物色した、というのである。

「獣より劣ったものとなり果てました」

女性の物色に関しては、フロイスはこう書いている。

〈彼の権力は絶大だったから、その意に逆らうものとてはなく、彼は、国王や君侯、貴族、平民の娘をば、なんら恥じることも恐れることもなく、またその親たちが流す多くの涙を完全に無視した上で収奪した〉

秀吉はまさに『ドラえもん』に登場するジャイアンよろしく、「お前のものは俺のもの、俺のものも俺のもの」だったようだ。手塩にかけて育てた愛娘が、秀吉の目にとまったら最後、ハーレムに収奪されてしまい、それに逆らえば、自分や家族の命さえ危うくなったのである。フロイスはそんな秀吉について、以下のようにまとめている。

〈齢すでに五十を過ぎていながら、肉欲と不品行においてきわめて放縦に振舞い、野望と肉欲が、彼から正常な判断力を奪いとったかに思われた。この極悪の欲情は、彼においては止まるところを知らず、全身を支配していた〉

また、イタリア人宣教師のオルガンティーノが、西暦の1588（天正16）年3月3日、瀬戸内海の小豆島で書いたとされる書状が『日本史』に引用され、そこには次の記述がある。

〈彼はもはや、人とは申せなくなり、獣よりも劣ったものとなり果てました。けだし彼には、いかなる環境の人に対しても片鱗の愛情すらなく、金銀を取り立てるためには万人を酷使虐待し、人々をば追放に処して、その俸禄所領を没収する有様で、他人の俸禄を横領するのに道理もなにもないのです〉

追放されたり、俸禄や所領を没収されたりしたくなければ、〈獣よりも劣った〉〈野望と肉欲〉の塊のような秀吉に、じつの娘でもなんでも差し出さなければならなかった、ということである。豊臣政権が長く続かなかった原因の一端が、こんなところにも垣間見える。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部