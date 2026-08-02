プロが教える“最高”のスイカカット術 全員が“甘さ均等”で種が取りやすい切り方を紹介「知らなかった…」「いつも縦切りしていた！」
連日の暑さで冷やしたスイカが恋しくなる季節。ウェザーニューズが運営する「ウェザーニュース」の公式Xアカウント（@wni_jp）と公式サイトでは、「プロが教えるスイカカット術をご紹介します」と、「全員が一番甘いところを食べられて、種も一瞬で取れる」というスイカの切り方を紹介した。
【図解】「知らなかった…」プロが教える“最高”のスイカカット術
■プロが教える「甘さ均等」で「種が取りやすい」スイカの切り方
スイカは、中心部に大量の水分と糖分を蓄えているという。そのため、中心部をすべてのカットに均等に配分する「中心から放射状に切る」という切り方が味のばらつきを防ぐコツになる。
また、スイカを横半分に切ると見られる、中心から3本、放射状に渦を巻くように走っている繊維のようなものを「維管束（いかんそく）」という。スイカの種は、全体に均等にばらついているのではなく、この維管束の周りに集まっているので、「維管束の周辺ギリギリ」を狙って切ると、断面に種が集中し多くの種が見えるので、簡単に取り出せるようになる。
フォロワーからは「知らなかった…」「いつも縦切りしていた！」などの声が上がっている。
【図解】「知らなかった…」プロが教える“最高”のスイカカット術
■プロが教える「甘さ均等」で「種が取りやすい」スイカの切り方
スイカは、中心部に大量の水分と糖分を蓄えているという。そのため、中心部をすべてのカットに均等に配分する「中心から放射状に切る」という切り方が味のばらつきを防ぐコツになる。
フォロワーからは「知らなかった…」「いつも縦切りしていた！」などの声が上がっている。