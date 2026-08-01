照り照りがたまらない！鶏肉と大根の旨味あふれる「とろころ煮」
YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「とり大根にゃくのとろころ煮」と題した動画を公開しました。動画では、鶏もも肉、大根、こんにゃくを使った、ご飯が進む絶品おかずの作り方を紹介しています。
調理は、フライパンに鶏もも肉200g、角切りの大根1/4本、こんにゃく1袋を入れるところからスタートします。味付けのポイントは、酒、みりん、醤油の「黄金比」。それぞれ大さじ2ずつ加えることで味が決まるとのことです。さらに、ほんだしやおろしニンニク、おろし生姜などで風味を加え、お湯か水を200ml注ぎます。
煮込む際は、キッチンペーパーを落とし蓋にするテクニックを披露。蓋をして水分が半分になるまで煮込んだ後、鷹の爪と水溶き片栗粉を加えると、食欲をそそる「照り照り」な仕上がりになります。器に盛り付け、ごまとネギを散らせば完成です。実食したしらっちさんは「んーー！これ本当美味しいんですよ」と大絶賛しました。
「味の旨さの三拍子が揃った時に皆さんが幸せになれます」と太鼓判を押すこのレシピ。今夜のおかずに試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・鶏もも 200g
・大根 1/4本
・こんにゃく 1袋
・ほんだし 小さじ1
・おろしニンニク 小さじ1
・おろし生姜 小さじ1
・ごま油 小さじ1
・醤油 大さじ2
・みりん 大さじ2
・酒 大さじ2
・砂糖 大さじ2
・お湯か水 200ml
・鷹の爪 少し
・水溶き片栗粉 適量
・ごま 適量
・ネギ 適量
［作り方］
1. フライパンに鶏もも肉、角切りにした大根とこんにゃくを入れる。
2. ほんだし、おろしニンニク、おろし生姜、ごま油、醤油、みりん、酒、砂糖を加える。
3. お湯か水を注ぐ。
4. キッチンペーパーを落とし蓋にし、さらに蓋をして水が半分になるくらいまで煮込む。
5. 水分が飛んできたら鷹の爪を少し入れる。
6. 水溶き片栗粉を適量加え、とろみをつける。
7. 器に盛り、ごまとネギを適量かけて完成。
調理は、フライパンに鶏もも肉200g、角切りの大根1/4本、こんにゃく1袋を入れるところからスタートします。味付けのポイントは、酒、みりん、醤油の「黄金比」。それぞれ大さじ2ずつ加えることで味が決まるとのことです。さらに、ほんだしやおろしニンニク、おろし生姜などで風味を加え、お湯か水を200ml注ぎます。
煮込む際は、キッチンペーパーを落とし蓋にするテクニックを披露。蓋をして水分が半分になるまで煮込んだ後、鷹の爪と水溶き片栗粉を加えると、食欲をそそる「照り照り」な仕上がりになります。器に盛り付け、ごまとネギを散らせば完成です。実食したしらっちさんは「んーー！これ本当美味しいんですよ」と大絶賛しました。
「味の旨さの三拍子が揃った時に皆さんが幸せになれます」と太鼓判を押すこのレシピ。今夜のおかずに試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・鶏もも 200g
・大根 1/4本
・こんにゃく 1袋
・ほんだし 小さじ1
・おろしニンニク 小さじ1
・おろし生姜 小さじ1
・ごま油 小さじ1
・醤油 大さじ2
・みりん 大さじ2
・酒 大さじ2
・砂糖 大さじ2
・お湯か水 200ml
・鷹の爪 少し
・水溶き片栗粉 適量
・ごま 適量
・ネギ 適量
［作り方］
1. フライパンに鶏もも肉、角切りにした大根とこんにゃくを入れる。
2. ほんだし、おろしニンニク、おろし生姜、ごま油、醤油、みりん、酒、砂糖を加える。
3. お湯か水を注ぐ。
4. キッチンペーパーを落とし蓋にし、さらに蓋をして水が半分になるくらいまで煮込む。
5. 水分が飛んできたら鷹の爪を少し入れる。
6. 水溶き片栗粉を適量加え、とろみをつける。
7. 器に盛り、ごまとネギを適量かけて完成。
YouTubeの動画内容
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