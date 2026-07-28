¡ÚÎáÏÂ8Ç¯·§ËÜÃÏ¿Ì¡Û¡È¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¿æÈÓ¡É¸ø¼°¤¬¾Ò²ð¡¡ÄÌ¿®¾ã³²¤Ê¤É¤Î²ÄÇ½À¤âÆ§¤Þ¤¨¡Ö³Æ¼«¡¢²èÁü¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡×
¡¡·§ËÜ¸©¤Ç28Æü¸á¸å4»þ27Ê¬¤´¤í¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ7¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¡ÖÎáÏÂ8Ç¯·§ËÜÃÏ¿Ì¡×¤¬È¯À¸¡£¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤Î¸ø¼°X¤¬Æ±Æü¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¿æÈÓ¡×¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡È¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¿æÈÓ¡É¸ø¼°¤¬¾Ò²ð¡¡²èÁüÊÝÂ¸¤ò¿ä¾©
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö¡Ú³È»¶´õË¾¡ÛÃÇ¿å¡¦ÄäÅÅ¡¦¥¬¥¹¶¡µë¼×ÃÇÃæ¤ÎÊý¤Ø¡£¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¿æÈÓ¤Î¼ê½ç¤ò¡¢¼Ì¿¿¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£¸åÄÌ¿®¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¬¸«¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¼«¡¢²èÁü¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡£º£¸å1½µ´Ö¤Ï·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Ä´Íý¤ò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¾Ò²ð¡£
¢£¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¿æÈÓ¡Ú¼ê½ç¡Ûver.1.3
¡¤ªÊÆ1¡§¿å1.2¤Î³ä¹ç¤Ç¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë
¡¦°ìÈÌÅª¤Ê»æ¥³¥Ã¥×(Ìó200ml)¿ä¾©
¡¦»æ¥³¥Ã¥×9Ê¬ÌÜ¤¯¤é¤¤¤¬¤ªÊÆÌó°ì¹ç
¡¦ÌµÀöÊÆ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸¦¤¬¤º¤ËOK
¢Ãæ¤Î¶õµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÈ´¤¡¢¾å¤Þ¤Ç¤Í¤¸¤ê¾å¤²¤ë
£¤Ç¤¤ë¤À¤±ÂÞ¤Î¾å¤ÎÊý¤Ç·ë¤Ö
¤¤ªÊÆ¤ò20Ê¬¤Û¤É¿å¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯
¥ÂÑÇ®»®¤òÉß¤¤¤¿Æé¤Ç¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤¹
¦¤ªÊÆ¤òÆþ¤ì¤¿¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤òÆé¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë
¡¦ÂÞ¤¬ÆéÄì¤äÆéÈ©¤ËÉÕ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ
¡¦¤ªÅò¤¬¥°¥Ä¥°¥Ä¤·¤Ê¤¤¥Ý¥³¥Ý¥³¤¯¤é¤¤¤ò°Ý»ý
§20¡Á30Ê¬²ÃÇ®
¨¤ªÅò¤«¤é½Ð¤·¤¿¤é10Ê¬¾ø¤é¤¹
©Á´ÂÎ¤ò¤è¤¯¤Û¤°¤·¤¿¤é´°À®
¡Ú²èÁü¡Û¡È¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¿æÈÓ¡É¸ø¼°¤¬¾Ò²ð¡¡²èÁüÊÝÂ¸¤ò¿ä¾©
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö¡Ú³È»¶´õË¾¡ÛÃÇ¿å¡¦ÄäÅÅ¡¦¥¬¥¹¶¡µë¼×ÃÇÃæ¤ÎÊý¤Ø¡£¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¿æÈÓ¤Î¼ê½ç¤ò¡¢¼Ì¿¿¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£¸åÄÌ¿®¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¬¸«¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¼«¡¢²èÁü¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡£º£¸å1½µ´Ö¤Ï·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Ä´Íý¤ò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¾Ò²ð¡£
¡¤ªÊÆ1¡§¿å1.2¤Î³ä¹ç¤Ç¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë
¡¦°ìÈÌÅª¤Ê»æ¥³¥Ã¥×(Ìó200ml)¿ä¾©
¡¦»æ¥³¥Ã¥×9Ê¬ÌÜ¤¯¤é¤¤¤¬¤ªÊÆÌó°ì¹ç
¡¦ÌµÀöÊÆ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸¦¤¬¤º¤ËOK
¢Ãæ¤Î¶õµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÈ´¤¡¢¾å¤Þ¤Ç¤Í¤¸¤ê¾å¤²¤ë
£¤Ç¤¤ë¤À¤±ÂÞ¤Î¾å¤ÎÊý¤Ç·ë¤Ö
¤¤ªÊÆ¤ò20Ê¬¤Û¤É¿å¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯
¥ÂÑÇ®»®¤òÉß¤¤¤¿Æé¤Ç¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤¹
¦¤ªÊÆ¤òÆþ¤ì¤¿¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤òÆé¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë
¡¦ÂÞ¤¬ÆéÄì¤äÆéÈ©¤ËÉÕ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ
¡¦¤ªÅò¤¬¥°¥Ä¥°¥Ä¤·¤Ê¤¤¥Ý¥³¥Ý¥³¤¯¤é¤¤¤ò°Ý»ý
§20¡Á30Ê¬²ÃÇ®
¨¤ªÅò¤«¤é½Ð¤·¤¿¤é10Ê¬¾ø¤é¤¹
©Á´ÂÎ¤ò¤è¤¯¤Û¤°¤·¤¿¤é´°À®