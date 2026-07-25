前半戦終盤に投球のクセがバレている説が浮上

【MLB】ドジャース 4ー2 メッツ（日本時間25日・ニューヨーク）

当意即妙の返しだった。ドジャース・佐々木朗希投手は24日（日本時間25日）、敵地でのメッツ戦に先発登板して7回1失点の好投で今季4勝目を挙げた。試合後の取材で、グラブが巨大化したという噂の“真相”について明かすと、米ファンの間で大爆笑が起きた。

この日は7回を投げて94球、3安打1失点と好投した。4者連続を含む9三振を奪う堂々たるピッチングを披露し、自身2か月ぶりとなる今季4勝目をマークした。後半戦初戦となったヤンキース戦に続く好投を見せたが、前半戦の終盤には投球時のクセがバレているとの指摘もあった。

そんな中で佐々木が少し大きなグラブに変更したのではと、話題になっていた。試合後、米国人記者からサイズについて問われると「一緒ですね」と即答した。ポケットが大きくなったように見えると追求された際は、「顔がちっちゃくなったからそう見えるだけだと思います」と真顔で返答し、集まった報道陣の大きな笑いを誘っていた。

佐々木の言葉は通訳を通し、米記者たちがSNSで拡散。すると、米ファンも続々と反応し、「笑った。あいつめちゃくちゃ面白い」「ロウキ、お茶目だね！」「絶対煽ってるだろ」「マジで面白い奴だな」「ナイス」「めちゃくちゃ人をからかってるな」「辻褄はあってるね」「何それ」「彼のこと大好き」「彼、本当に面白い」といった声が寄せられた。

佐々木はこの日の登板を終え、今季は18試合に先発して4勝5敗、防御率4.81、94奪三振をマークしている。