来年2月、J史上初の「ダブルヘッダー」でJ3福島vs金沢

J3福島のFWカズ（三浦知良）が「還暦マッチ」への決意を口にした。

カズは23日、福島市内での練習後に来年2月27日にMUFGスタジアム（国立競技場）で行われる金沢とのリーグ戦について「これ以上の幸せはない」と感謝。「いい形で試合を迎えられるように努力したい」と話した。

2月26日に60歳の誕生日を迎えるカズ。その翌日に国立での特別な試合が決まった。J1川崎対町田の試合に続いてJリーグ創設以来初のダブルヘッダー。「初めてだということですし、聖地で試合ができるというのは、これ以上の幸せはない」と話し「感謝の気持ちを込めて（試合を）迎えたい」と、異例の試合を実現させたクラブやリーグへの思いを口にした。

ただ、試合は半年以上先。「2月だから、生きているかも分からない」と言いながら「だいぶ先だから。まだ開幕もしていないしね」。新シーズンの目標は、チームのJ2昇格に貢献すること。「それまでに、やらなければいけないことがたくさんある」と真剣な表情で話した。

試合は後半戦の第24節、全38試合のリーグ戦が中盤から終盤にさしかかるところだ。佳境に入る昇格争いを見据えながら「試合の時点で、上（の順位）で争っているようでないと」と話した。

クラブ側は特別な演出も検討しているが、カズは「お祭りではない。あくまで公式戦ですから」と冷静。もちろん、出場が約束されているわけでもない。それでも還暦という特別な誕生日を祝うムードになることは確実。だからこそ、チームの状態も、自身のコンディションもいい状態で迎えたい。

カズは先月13日のJリーグ・オールスター戦で国立のピッチに立ったが、出場すれば公式戦ではJFL鈴鹿ポイントゲッターズ時代の22年10月のクリアソン新宿戦以来。JリーグではJ2横浜FC時代の11年10月、改修前の国立での札幌戦以来となる。

60歳の区切りとなる2026-27シーズンは8月9日、ホームの讃岐戦で開幕する。「目の前の試合に向けて、いい準備をするだけ」と、いつも通りに話した。「還暦マッチ」に向けても、59歳の姿勢は少しも変わらない。（荻島弘一/ Hirokazu Ogishima）