ドイツの首都ベルリンで性的少数者らのイベントに車が突っ込み、17人が死傷しました。地元警察によりますと、25日、ベルリンで行われていた性的少数者らが権利保護などを訴えるイベントに車が突っ込み、1人が死亡、16人が負傷しました。うち複数人が重傷とみられています。容疑者は現場から逃走していますが、警察はベルリンにあるイスラム主義コミュニティに関わりがある人物とみられると発表しています。事件を受け、主催者はイ