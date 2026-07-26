【病院通いになる前に健康寿命を伸ばす！プレメディカルケア】スポーツトレーナー・永井正彦氏が実際の相談事例をもとに解説する健康アドバイス企画。今回のお悩みは“原因不明のアザ”です。【お悩み】ぶつかった記憶がないのに、足にアザができます。原因が分からないので怖い。（４０代女性）【アドバイス】ビタミンＣを摂取して血管を保護しよう！【解説】身に覚えがないアザができているという人の大半は、意外にも何かし