乳児院と児童養護施設で育ち、「普通の家族」を持てなかったNEXT-GOさん（32）が、今後の生き方を語った。【画像】「母親があからさまに『女』の顔に…」NEXT-GOさんと知的障害を持つ母親の2ショットを見るNEXT-GOさんとお母さん「子どもを持つなら、養子という選択肢を真剣に考えている」30歳を超えると地元の友人の子どもの運動会に呼ばれるようになり、父親として声援を送る友人の姿に、自分が経験しなかった子ども時代を無