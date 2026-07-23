7月22日、仲里依紗主演のドラマ『Tokyo middle 30』（フジテレビ系）の第1話が放送された。仲、のん、深川麻衣が演じる35歳の女性3人の“いま”をリアルに描く恋愛ヒューマンドラマだ。原作は中国の大ヒットドラマで、地方からあこがれの東京にやってきた女性3人が、現実に直面しつつ、35歳という人生の分岐点で自分らしい生き方を模索していく物語となっている。第1話の視聴率は、世帯平均で3.2％、個人で1.5％（ビデオリサ