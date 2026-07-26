神奈川県相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」で入所者が殺害された事件から10年を迎えた26日、施設の慰霊碑には献花する人々が訪れています。10年前の7月26日、相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」で入所者19人が殺害され、26人が重軽傷を負った事件から26日で10年です。これにあわせて26日午前から「津久井やまゆり園」は一般向けに開放され、多くの人が、施設内の慰霊碑「鎮魂のモニュメント」の前で献花し、手を合