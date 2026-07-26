◇第108回全国高校野球選手権神奈川大会決勝横浜11―1桐光学園（2026年7月26日横浜）横浜が11―1で桐光学園を圧倒し、4季連続、そして夏は2年連続22度目の甲子園出場を決めた。絶対負けられない1戦の先発を任されたのは絶対エース・織田翔希（3年）だった。初回、先頭の黄泰崇（こう・たいしゅう、3年）の4球目に155キロをマークし、左飛に打ち取った。今年5月2日の神奈川春季大会準決勝で右越え二塁打を含む4打数2