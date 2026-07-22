北中米Ｗ杯でスペインに敗れて連覇を逃したアルゼンチンではＦＷリオネル・メッシ（３９＝マイアミ）が最優秀選手賞（ゴールデンボール）を受賞しなかったことに不満の声が出ている。

ＭＶＰにあたるゴールデンボールは優勝したスペインのＭＦロドリ（マンチェスター・シティー）が受賞し、大活躍を見せたメッシは選出されなかった。海外メディア「ＢＯＬＡＶＩＰ」は「ロドリはスペインのキャプテン兼リーダーとしてゴールデンボールを受賞したが、Ｗ杯でもっとも優れた選手として認められたのはメッシだった」と伝えた。というのも国際サッカー歴史統計連盟（ＩＦＦＨＳ）はＷ杯の最優秀選手にメッシを選出したからだ。

同メディアは「３９歳にして得点ランキング２位（８得点）、アシストランキング２位（４アシスト）の成績を残した。ＦＩＦＡ（国際サッカー連盟）はロドリを選んだが、ＩＦＦＨＳがこれに強く反発し、メッシを選んだ」とし「選考委員会は統計的と実績の信頼性のみに基づいて、この結論に達した。メッシは感情や評判ではなくデータによってＩＦＦＨＳに選ばれたのです」と皮肉を込めて指摘した。

またアルゼンチンメディア「ＴｙＣ Ｓｐｏｒｔｓ」のアントニオ・セルパ記者は「ロドリに賞を与えるのはほとんど屈辱だ。まったく配慮に欠ける」とし「スペイン人がヘタだからというわけではなく、単にメッシとアルゼンチンがＷ杯の心臓で魂だったからだ」とＦＩＦＡの決定を批判していた。