米データ会社スタッフがX更新

米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手が17日（日本時間18日）の敵地ヤンキース戦で6回途中5安打1失点（自責0）と快投した。打線の援護に恵まれず、4勝目はならなかったが、初回にはメジャー自己最速となる101.8マイル（約163.8キロ）をマークするなどストレートが走った。最速だけでなく、100マイル（約161キロ）以上の直球数も急増し、話題になっている。

MLBのデータ解析システム「スタットキャスト」を担当するデビッド・アドラー氏が試合後、自身のXを更新。佐々木の球種別の球速データを公開した。そのデータで、4シーム（ストレート）は実に21球が100マイルを超えていた。

同氏は投稿で「1試合で時速100マイル以上の球を20回以上計測した先発投手（2008年以降）」と説明。また下記のように記した。

「ジェイコブ・デグロム

ネイサン・イオバルディ

ハンター・グリーン

ジョーダン・ヒックス

ジェイコブ・ミジオロウスキー

ジェームズ・パクストン

キャム・シュリトラー

ノア・シンダーガード

ヨルダノ・ベンチュラ

ロウキ・ササキ（今夜、突如として21回を記録）」

2度のサイ・ヤング賞に輝いたジェイコブ・デグロムら、100マイル超の剛速球で知られる投手たちと並ぶデータとして紹介した。



（THE ANSWER編集部）