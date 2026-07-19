堺雅人が『ニノなのにSP』司会に挑戦 『VIVANT』キャスト集結で放送直前2時間SP
7月19日放送の『ニノなのにSP』（TBS系）は、「いよいよVIVANTがやってくるスペシャル」と題し、日曜劇場放送枠の21時から2時間スペシャルとして放送。司会は『VIVANT』主演の堺雅人が務め、スタジオゲストには『VIVANT』出演者の竜星涼、濱田岳、富栄ドラムが登場する。
堺雅人が『ニノなのにSP』司会に挑戦 『VIVANT』キャスト集結で放送直前2時間SP
本番組は、二宮和也がMCを務め、「なのに」をキーワードに、さまざまな物事や人物の意外な一面を掘り下げる“ギャップ検証バラエティ”。MCは二宮「なのに」、ゲストが司会を務めるという異例の番組だ。
今回は、MC・二宮も出演する7月26日スタートの日曜劇場『VIVANT』から豪華ゲストが参戦。主演の堺雅人をはじめ、竜星涼、濱田岳、富栄ドラムが出演。これまで同様、MCは二宮「なのに」、司会は堺が務める。
通常は水曜に放送している本番組だが、今回は日曜に放送されることから、司会を務める堺は「自由に放送日変えていいの!?」と困惑する場面も。普段はほとんど見ることのない堺の司会ぶりにも注目だ。
人気企画「給料日まであと3日！ “なのに”1000円で生活」を、Z世代と昭和世代に分かれて検証。Z世代からはB＆ZAI・稲葉通陽、昭和世代からは『VIVANT』出演者で、映画『8番出口』の“歩く男”役で話題を集めた河内大和が参戦する。世代によってどのような違いが生まれるのかを徹底検証。それぞれが知恵を絞った節約レシピを披露するほか、河内は企画期間中に妻が誕生日を迎えたことから、つらい時代を支えてくれた妻への感謝を語る。
さらに、M!LKは二宮の『VIVANT』オールアップを祝うため、当初の企画を急きょ変更し、『VIVANT』の撮影現場へ向かうことに。塩崎太智と曽野舜太は、撮影が行われている緑山スタジオまで都内から自転車で向かい、ほかのメンバーもそれぞれ仕事終わりに駆け付ける。果たして全員が間に合い、無事に二宮のオールアップを祝うことはできるのか。『VIVANT』スペシャルならではの企画が展開される。
放送直前の『VIVANT』第2シーズンは、その内容の多くが謎に包まれている。そこで今回は、過去のモノマネ企画でも活躍したモノマネ芸人たちが、『ニノなのに』の“別班”として大集結。放送直前「なのに」、第2シーズンの名シーンを勝手に予想して披露し、まだ見ぬ第2シーズンの名シーンを誰が最も再現できたかをスタジオメンバーが採点する。
参加するのは、二宮モノマネで連勝中のホリ、過去の放送で見事な二宮モノマネを披露したレッツゴーよしまさ、数多くのモノマネレパートリーを誇るJP、『VIVANT』の堺雅人や阿部寛のモノマネでおなじみのラパルフェ、誇張モノマネを持ち味とし、『VIVANT』モノマネのレパートリーも数多く持つキンタロー。スタジオゲストのモノマネはもちろん、『VIVANT』第2シーズンの核心に迫る名シーンが披露されるかもしれない。
さらに、スタジオセットにも『VIVANT』を感じられる仕掛けが用意されている。
『ニノなのにSP』2時間スペシャルは、TBS系にて7月19日21時より放送。
※塩崎太智の「崎」は「たつさき」が正式表記。
堺雅人が『ニノなのにSP』司会に挑戦 『VIVANT』キャスト集結で放送直前2時間SP
本番組は、二宮和也がMCを務め、「なのに」をキーワードに、さまざまな物事や人物の意外な一面を掘り下げる“ギャップ検証バラエティ”。MCは二宮「なのに」、ゲストが司会を務めるという異例の番組だ。
通常は水曜に放送している本番組だが、今回は日曜に放送されることから、司会を務める堺は「自由に放送日変えていいの!?」と困惑する場面も。普段はほとんど見ることのない堺の司会ぶりにも注目だ。
人気企画「給料日まであと3日！ “なのに”1000円で生活」を、Z世代と昭和世代に分かれて検証。Z世代からはB＆ZAI・稲葉通陽、昭和世代からは『VIVANT』出演者で、映画『8番出口』の“歩く男”役で話題を集めた河内大和が参戦する。世代によってどのような違いが生まれるのかを徹底検証。それぞれが知恵を絞った節約レシピを披露するほか、河内は企画期間中に妻が誕生日を迎えたことから、つらい時代を支えてくれた妻への感謝を語る。
さらに、M!LKは二宮の『VIVANT』オールアップを祝うため、当初の企画を急きょ変更し、『VIVANT』の撮影現場へ向かうことに。塩崎太智と曽野舜太は、撮影が行われている緑山スタジオまで都内から自転車で向かい、ほかのメンバーもそれぞれ仕事終わりに駆け付ける。果たして全員が間に合い、無事に二宮のオールアップを祝うことはできるのか。『VIVANT』スペシャルならではの企画が展開される。
放送直前の『VIVANT』第2シーズンは、その内容の多くが謎に包まれている。そこで今回は、過去のモノマネ企画でも活躍したモノマネ芸人たちが、『ニノなのに』の“別班”として大集結。放送直前「なのに」、第2シーズンの名シーンを勝手に予想して披露し、まだ見ぬ第2シーズンの名シーンを誰が最も再現できたかをスタジオメンバーが採点する。
参加するのは、二宮モノマネで連勝中のホリ、過去の放送で見事な二宮モノマネを披露したレッツゴーよしまさ、数多くのモノマネレパートリーを誇るJP、『VIVANT』の堺雅人や阿部寛のモノマネでおなじみのラパルフェ、誇張モノマネを持ち味とし、『VIVANT』モノマネのレパートリーも数多く持つキンタロー。スタジオゲストのモノマネはもちろん、『VIVANT』第2シーズンの核心に迫る名シーンが披露されるかもしれない。
さらに、スタジオセットにも『VIVANT』を感じられる仕掛けが用意されている。
『ニノなのにSP』2時間スペシャルは、TBS系にて7月19日21時より放送。
※塩崎太智の「崎」は「たつさき」が正式表記。