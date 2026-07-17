“紅茶以外の茶葉”を使ったり“味変”が楽しめたりと、進化系「ミルクティー」が続々登場しています。

【写真を見る】英国菓子で“味変”や“スパイス”カスタマイズまで「ミルクティー」人気拡大中【THE TIME,】

ヒット予測1位…新商品も続々

10代〜30代前半の女性1000人に調査した「2026年下半期αZ世代トレンド予測」※Trepo編集部(株式会社Creative Group)調べ

そのフード部門で1位になるなど、若者を中心に「ミルクティー」が人気となっています。

「やばい時は週5とか飲む」（大学生）

「遊ぶ時にミルクティーをめがけて」（20代女性）

『セブン-イレブン』では、淹れたてのミルクティーが楽しめる専用のマシンが登場。「セブンカフェティー アイス ミルクティーアールグレイティー」(レギュラー・240円）など本格的な味が楽しめます。

THE TIME,マーケティング部 羽田優里奈部員：

「アールグレイの華やかでフルーティーな香りがふわっと広がる。後味はすっきり」

商品本部 商品開発担当・櫻井さん：

「淹れる温度、混ぜる秒数、混ぜ方を“秒単位でコントロール”できるマシンになっているので、それぞれの茶葉のおいしさを引き出している」

『ファミリーマート』は、人気紅茶ブランド『Afternoon Tea』とコラボ。

アールグレイを使用した「窯出しとろけるミルクティープリン」(238円)や、紅茶とホイップの2種類のクリームが入った「アールグレイ香るザクほろシュー（紅茶クリーム）」(248円)などスイーツも展開しています。※各商品一部店舗で取り扱いのない場合があります

中でも人気は、「アフタヌーンティー ロイヤルミルクティーフラッペ」(360円)

羽田部員：

「1口目はシャリシャリだけど、後味はとってもクリーミーで紅茶の香りが広がる」

また、『明治』から4月に発売されたのは「おいしいミルク紅茶」(450ml・227円)

生乳を50％以上使用した“ミルクが主役のミルクティー”で、発売から3か月で累計販売本数400万本を超えるヒット商品になっています。

“ジャスミン”や“烏龍”ミルクティー

3月、東京・吉祥寺にオープンした『MiLU TEA』は、お茶の本場・中国発のティースタンド。ここでは「ジャスミンミルクティー」(490円)など、“紅茶以外の茶葉”で作るミルクティーも楽しめます。

羽田部員：

「普通の紅茶よりも“軽やか”な飲み心地。ミルク感はさっぱりで、“ジャスミンの風味”がしっかりと立っている」

「烏龍ミルクティー」(490円)も、「飲んだ後の香りがジャスミンは強いけどウーロンはさっぱりしている」（20代女性）と人気です。

「ビジュ大事」SNS投稿も増加

昔から馴染みのあるミルクティーが、なぜ今、若者たちの間で流行っているのでしょうか？

「かわいいカップだとちょっと飲んでみちゃお〜とか」（高2女子）

「ビジュビジュビジュ。ビジュが大事」（高1女子）

専門店ごとの“可愛いカップ”を持ち歩いたり、SNSに投稿したりも流行っているとのこと。

さらに、茶葉の濃さや甘さなどを“自分流にカスタマイズ”するのも人気のようです。

「茶葉が濃いめで甘ったるいのが好き」（20代女性）

「ウーロンミルクティーにして豆乳にしてみたいな」（20代女性）

「他では味わえない」スパイスの香り

東京・吉祥寺にある『チャロチャロ!チャイブレイク』では、“スパイス”をカスタマイズ。

30代女性：

「スパイスの香りがそのまま生きている感じ。他じゃ味わえない」

通常の“約5倍以上”の茶葉を煮出して作る“濃厚なミルクティー”に、6種類のスパイスをブレンドした「マサラ」をはじめ、「シナモン」「ジンジャー」をお好みで追加することができます。

羽田部員：「スパイスチャイ マサラ」(648円)

「飲んだ瞬間“ガツンとスパイスの味わい”。マサラが足されることで華やかな香り、味に奥行きが出る」

英国菓子トッピングで“味変”も

東京駅構内にあるスコーン専門店『BAKERS gonna BAKE 東京ギフトパレット』でも、“進化系”ミルクティーが人気です。

「“食感”も楽しめるし“味変”も楽しめる」（20代女性）

それが、濃厚で甘みも強いアッサムで作った「ハニカムトフィーミルクティー」(560円)

砂糖と重曹を煮詰めた“カルメ焼き”のようなサクサク食感のイギリス伝統菓子「ハニカムトフィー」がたっぷりトッピングされています。

羽田部員：

「トッピングが溶けると香ばしい甘みが広がって、後味はちょっぴりほろ苦くなる」

さらに9月1日までの期間限定で「アイスハニカムトフィーミルクティー パリチョコバナナ」（680円）も登場。

バナナシロップや果肉をプラスし、カップの内側はチョコレートでコーティング。カップを揉むとチョコがパリパリと砕かれミルクティーと混ざり合います。

羽田部員：

「ミルクティーのコクにまろやかなバナナの甘みが加わってとても美味しい。チョコレートのパリパリもいいアクセントになっている」

人気が広がるミルクティー。次はどんな進化系が登場するのでしょうか？

（THE TIME,2026年7月9日放送より）