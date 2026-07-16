『カメ止め』上田慎一郎監督最新作『恋する地球人 ‐劇場特別版‐』12月公開
映画『カメラを止めるな！』で知られる上田慎一郎監督の最新作『恋する地球人 ‐劇場特別版‐』が、12月に全国公開されることが決まった。
【写真】『カメラを止めるな！』名場面プレイバック
『恋する地球人』は、昨年、SNS版がInstagram、X、YouTube、TikTokで縦型連続シネマとして、1話2〜3分の物語が全30話、30日間にわたって配信された。予測不能な展開と押し寄せる感動で、連日コメント欄には視聴者の熱い感想が寄せられ、SNSの累計再生数は約6000万回を突破。縦型ショート作品として異例の盛りあがりを巻き起こした。
平成12年。海沿いの町に暮らす高校生の晋平（16）は、思いを寄せる同級生・舞をヒロインに誘い、初めての映画づくりを始める。役者、カメラマン、助監督、音楽担当―個性豊かな仲間たちとつくる自主映画のタイトルは『恋する地球人』。そんな矢先、晋平は舞の顔が"のっぺらぼう"になる不可解な現象を目撃してしまう…。
時は流れ2025年。映画監督となった晋平（41）は、若年性のアルツハイマー型認知症を患っていた。ここまで見ていた高校時代の物語は、「リアルメモリー」と呼ばれるVRシステムによって再現された晋平の記憶だった…。
出演は、カトウシンスケ、清瀬やえこ、菊池豪、細川佳央、池田良ら。
『恋する地球人 ‐劇場特別版‐』は、12月全国公開。
【写真】『カメラを止めるな！』名場面プレイバック
『恋する地球人』は、昨年、SNS版がInstagram、X、YouTube、TikTokで縦型連続シネマとして、1話2〜3分の物語が全30話、30日間にわたって配信された。予測不能な展開と押し寄せる感動で、連日コメント欄には視聴者の熱い感想が寄せられ、SNSの累計再生数は約6000万回を突破。縦型ショート作品として異例の盛りあがりを巻き起こした。
時は流れ2025年。映画監督となった晋平（41）は、若年性のアルツハイマー型認知症を患っていた。ここまで見ていた高校時代の物語は、「リアルメモリー」と呼ばれるVRシステムによって再現された晋平の記憶だった…。
出演は、カトウシンスケ、清瀬やえこ、菊池豪、細川佳央、池田良ら。
『恋する地球人 ‐劇場特別版‐』は、12月全国公開。