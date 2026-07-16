仲野太賀×阿部裕介 写真展開催記念Tシャツ発売決定！ 偶然出会った“二匹の猿”の写真をデザインに採用
俳優・仲野太賀と写真家・阿部裕介による写真展「Once Upon A Time！」の開催を記念して、会場でのオリジナルTシャツの販売が発表された。
【写真】オリジナルTシャツのデザインに使用される『豊臣兄弟！』“小一郎”仲野太賀の甲冑姿
本展は、“大河ドラマ『豊臣兄弟！』の記録を残し伝えたい”という仲野の思いから企画され、現在放送中の『豊臣兄弟！』の撮影に密着し、現場の様子を撮り下ろした写真作品の数々が展示される。
撮影は、仲野とは公私共につながりのある阿部裕介が担当。仲野だけでなく、共演する俳優陣の写真も展示される。
このたび、写真展会場でしか手に入らない全4種類のTシャツを販売することが決定。価格は各6800円（税込）。
Tシャツのデザインには、カメラマン・阿部が大河ドラマ『豊臣兄弟！』の撮影現場でカメラに収めた“甲冑姿”の仲野の印象的なポートレートに加え、仲野がプライベートで旅行した際に、偶然出会い撮影した“二匹の猿”の写真が使われている。
まるで兄弟のような二匹の猿の仲睦まじくかわいらしい写真は、“この写真展のグッズに使いたい”と仲野たっての希望でTシャツデザインに採用された。
写真展「Once Upon A Time！」は、東京・表参道 NEWにて7月17〜26日開催。
【写真】オリジナルTシャツのデザインに使用される『豊臣兄弟！』“小一郎”仲野太賀の甲冑姿
本展は、“大河ドラマ『豊臣兄弟！』の記録を残し伝えたい”という仲野の思いから企画され、現在放送中の『豊臣兄弟！』の撮影に密着し、現場の様子を撮り下ろした写真作品の数々が展示される。
撮影は、仲野とは公私共につながりのある阿部裕介が担当。仲野だけでなく、共演する俳優陣の写真も展示される。
Tシャツのデザインには、カメラマン・阿部が大河ドラマ『豊臣兄弟！』の撮影現場でカメラに収めた“甲冑姿”の仲野の印象的なポートレートに加え、仲野がプライベートで旅行した際に、偶然出会い撮影した“二匹の猿”の写真が使われている。
まるで兄弟のような二匹の猿の仲睦まじくかわいらしい写真は、“この写真展のグッズに使いたい”と仲野たっての希望でTシャツデザインに採用された。
写真展「Once Upon A Time！」は、東京・表参道 NEWにて7月17〜26日開催。