仲野太賀×阿部裕介 写真展開催記念Tシャツ発売決定！ 偶然出会った“二匹の猿”の写真をデザインに採用

仲野太賀×阿部裕介 写真展開催記念Tシャツ発売決定！ 偶然出会った“二匹の猿”の写真をデザインに採用