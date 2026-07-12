中島史恵58歳、ミニ丈の黒ドレス姿が「美しすぎ」「若々しい」「年齢はただの数字」とネット絶賛
タレントの中島史恵が12日までにInstagramを更新。ミニ丈の黒ドレス姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】中島史恵58歳、抜群プロポーション全開！ “大胆な水着姿”披露の写真集カット（6枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。1月21日には、17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜 中島史恵写真集』（双葉社）を発売。現在は、ディスコ「FOOMYS」もプロディースしており、ディスコDJとしてタレント・梶原真弓とユニットも組んでいる。
そんな彼女が「TBSさんの10歳若返りの特番にスペシャルゲストとして，最新の美容医療施術に挑戦させて頂きました!!」と投稿したのは番組収録時のオフショット。美スタイル際立つミニ丈の黒ドレス姿を収めた。
ファンからは「美しすぎ」「若々しい」「史恵さんは『年齢はただの数字』を体現してますね」などの称賛が集まっている。
引用：「中島史恵」Instagram（@fumielove0614）
【写真】中島史恵58歳、抜群プロポーション全開！ “大胆な水着姿”披露の写真集カット（6枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。1月21日には、17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜 中島史恵写真集』（双葉社）を発売。現在は、ディスコ「FOOMYS」もプロディースしており、ディスコDJとしてタレント・梶原真弓とユニットも組んでいる。
ファンからは「美しすぎ」「若々しい」「史恵さんは『年齢はただの数字』を体現してますね」などの称賛が集まっている。
引用：「中島史恵」Instagram（@fumielove0614）