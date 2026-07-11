お笑いコンビ「アンジャッシュ」渡部建（53）が11日に自身のX（旧ツイッター）を更新。お笑いコンビ「鬼越トマホーク」良ちゃん（40）との“トラブル”後初の投稿をした。

渡部のトークライブを巡り、金ちゃんはXで渡部側の対応を批判していた。これを受け、イベントを担当する「株式会社OMIYAGE」の宮地謙典氏がXを更新。「このたび、弊社が制作しておりますアンジャッシュ渡部建トークライブ『渡部59秒』の開催に伴う告知を兼ねた番組出演のご依頼に際し、私の確認不足およびご依頼方法に重大な不手際がありました。その結果、鬼越トマホーク坂井良多様をはじめ鬼越トマホークのお二人、関係者の皆様、そしてアンジャッシュ渡部建様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、心より深くお詫び申し上げます」とした。

宮地氏は「本来であれば、関係各所への十分な確認と適切な手順を踏んだ上でご依頼を行うべきところ、それを怠ってしまったことが今回の原因です。すべて私の責任であり、出演者の皆様には一切非はございません」とし、渡部サイド、良ちゃんサイドの両方へ謝罪した。

その後、渡部も自身のXを更新。騒動後初の投稿で「大変お騒がせしております チケット発売開始しました！何卒よろしくお願いします」と報告していた。なおチケットは即完売となった。