『リロ＆スティッチ』完全新作『リロ＆スクラッチ』公開決定 23年ぶり劇場アニメで新キャラ登場
ディズニーの人気キャラクター“スティッチ”の23年ぶりとなる劇場公開アニメーション作品、短編映画『リロ＆スクラッチ』が、12月4日より公開決定。映画『ビリーと魔法のはじまり』と同時上映される。
【動画】ディズニー初“現代の高校生”がヒロイン！ 『ビリーと魔法のはじまり』ティザー予告
2025年に世界中で社会現象的大ヒットを記録した『ズートピア2』で映画史に新たな一ページを刻み、『白雪姫』『シンデレラ』『アラジン』『アナと雪の女王』など、“魔法”をテーマに世代を超えて愛される数々の物語を紡いできたディズニー・アニメーション・スタジオ。同スタジオが新たに贈る、ディズニー長編アニメーション史上初となる“現代の高校生”のヒロイン・ビリーによる全く新しい魔法の物語『ビリーと魔法のはじまり』が、12月4日に劇場公開される。
本作の公開にあわせ、名作『リロ＆スティッチ』（2003年日本公開）の完全新作となる23年ぶりの劇場公開アニメーション作品、短編映画『リロ＆スクラッチ』の同時上映が決定。愛らしい新キャラクター・スクラッチの登場に期待が高まるティザーポスターも解禁された。
短編映画『リロ＆スクラッチ』は、ディズニー・アニメーションが誇る人気キャラクター・スティッチを主人公にした物語。リロが“いたずら好きな謎めいた猫”スクラッチを新たな家族として迎え入れたことから始まる。リロの留守中、スクラッチの世話を任されたスティッチだったが、スクラッチが行く先々で大騒動を巻き起こして振り回されることに…。キュートな見た目とは裏腹にハチャメチャなスクラッチという最大のライバルを前に、スティッチの運命は!?
解禁されたポスターには、笑顔で手招きするスクラッチに対し、壁を突き破り、大慌てで逃げ惑っているかのようなスティッチの姿が描かれている。スクラッチに翻弄されるスティッチのドタバタな日常の幕開けを予感させるビジュアルだ。
スティッチ役は、アニメーション版でもおなじみのクリス・サンダース、リロ役は2025年公開の実写版『リロ＆スティッチ』から続投するマイア・ケアロハが担当する。また、長年愛され続ける『リロ＆スティッチ』のビジュアルとスタイルを忠実に再現した本作では、手描きアニメーションとCGアニメーションの技法に、豊かな水彩画風の背景を革新的な方法で融合。懐かしさと新しさが共存する、オリジナリティーあふれる一作となっている。
短編映画『リロ＆スクラッチ』は、12月4日より『ビリーと魔法のはじまり』と同時上映。
【動画】ディズニー初“現代の高校生”がヒロイン！ 『ビリーと魔法のはじまり』ティザー予告
2025年に世界中で社会現象的大ヒットを記録した『ズートピア2』で映画史に新たな一ページを刻み、『白雪姫』『シンデレラ』『アラジン』『アナと雪の女王』など、“魔法”をテーマに世代を超えて愛される数々の物語を紡いできたディズニー・アニメーション・スタジオ。同スタジオが新たに贈る、ディズニー長編アニメーション史上初となる“現代の高校生”のヒロイン・ビリーによる全く新しい魔法の物語『ビリーと魔法のはじまり』が、12月4日に劇場公開される。
短編映画『リロ＆スクラッチ』は、ディズニー・アニメーションが誇る人気キャラクター・スティッチを主人公にした物語。リロが“いたずら好きな謎めいた猫”スクラッチを新たな家族として迎え入れたことから始まる。リロの留守中、スクラッチの世話を任されたスティッチだったが、スクラッチが行く先々で大騒動を巻き起こして振り回されることに…。キュートな見た目とは裏腹にハチャメチャなスクラッチという最大のライバルを前に、スティッチの運命は!?
解禁されたポスターには、笑顔で手招きするスクラッチに対し、壁を突き破り、大慌てで逃げ惑っているかのようなスティッチの姿が描かれている。スクラッチに翻弄されるスティッチのドタバタな日常の幕開けを予感させるビジュアルだ。
スティッチ役は、アニメーション版でもおなじみのクリス・サンダース、リロ役は2025年公開の実写版『リロ＆スティッチ』から続投するマイア・ケアロハが担当する。また、長年愛され続ける『リロ＆スティッチ』のビジュアルとスタイルを忠実に再現した本作では、手描きアニメーションとCGアニメーションの技法に、豊かな水彩画風の背景を革新的な方法で融合。懐かしさと新しさが共存する、オリジナリティーあふれる一作となっている。
短編映画『リロ＆スクラッチ』は、12月4日より『ビリーと魔法のはじまり』と同時上映。