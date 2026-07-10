BABYMONSTER自身2度目のワールドツアー日本公演がスタート！ ライブフォト到着
BABYMONSTERが、自身2度目となるワールドツアー「2026‐27 BABYMONSTER WORLD TOUR ［CHOOM］」の日本公演が、7月8日の神戸公演よりスタートした。
【写真】自身2度目となるワールドツアーの日本公演が開幕！ ライブフォトギャラリー
2024年のデビュー以来、快進撃を続けるBABYMONSTER。2度目となるワールドツアーを、6月26日〜28日の韓国ソウル公演を皮切りにスタート。圧巻のパフォーマンス力で観客を魅了するワールドツアーの日本公演も始まった。日本全国6都市11公演を行う日本ツアーの初日を飾った神戸公演では、1日1万2000人、2日間で合計2万4000人を動員した。
ASAの「神戸、めっちゃ会いたかってん！」という関西弁のコメントで会場が熱い歓声で埋め尽くされた。さらにステージ中には日本ならではの「叫べ〜！」というRUKAの掛け声に対して「RUKAさんの“叫べ〜！”が聞けて嬉しい！」とファンたちと同じ気持ちを味わうRORAに会場も思わず笑顔であふれた。
「SHEESH」「DRIP」「WE GO UP」などの人気タイトル曲をはじめとし、今回のワールドツアーで初披露となる「CHOOM」「I LIKE IT」、新曲「SUGAR HONEY ICE TEA」などのステージを披露し、会場に集まったMONSTIEZ（ファンダム名）のボルテージは最高潮に。
ファンの皆さんからの熱いエナジーを受けとったメンバーたちも、相乗効果でより熱いパフォーマンスを魅せた。
圧倒的なパフォーマンスと一音で聴く者を惹きつけるボーカル力、さらにメンバーの個性と魅力が生かされたソロステージを通して、オールラウンダーとして名高いBABYMONSTERの実力が存分に発揮された公演となった。
本ツアーでは、福岡、神奈川、千葉、名古屋、そして初のドーム公演で日本公演のファイナルを飾る大阪と日本各地を回っていく。また、ツアーと並行して各都市でPOP UP STOREも展開される。
■2026‐27 BABYMONSTER WORLD TOUR ［CHOOM］ IN JAPAN
神戸・GLION ARENA KOBE
7月8日
7月9日
福岡・マリンメッセ福岡A館
7月28日
7月29日
横浜・ぴあアリーナMM
8月1日
8月2日
千葉・LaLa arena TOKYO‐BAY
8月11日
8月12日
名古屋・IGアリーナ
8月16日
大阪・京セラドーム大阪
9月22日
9月23日
【写真】自身2度目となるワールドツアーの日本公演が開幕！ ライブフォトギャラリー
2024年のデビュー以来、快進撃を続けるBABYMONSTER。2度目となるワールドツアーを、6月26日〜28日の韓国ソウル公演を皮切りにスタート。圧巻のパフォーマンス力で観客を魅了するワールドツアーの日本公演も始まった。日本全国6都市11公演を行う日本ツアーの初日を飾った神戸公演では、1日1万2000人、2日間で合計2万4000人を動員した。
「SHEESH」「DRIP」「WE GO UP」などの人気タイトル曲をはじめとし、今回のワールドツアーで初披露となる「CHOOM」「I LIKE IT」、新曲「SUGAR HONEY ICE TEA」などのステージを披露し、会場に集まったMONSTIEZ（ファンダム名）のボルテージは最高潮に。
ファンの皆さんからの熱いエナジーを受けとったメンバーたちも、相乗効果でより熱いパフォーマンスを魅せた。
圧倒的なパフォーマンスと一音で聴く者を惹きつけるボーカル力、さらにメンバーの個性と魅力が生かされたソロステージを通して、オールラウンダーとして名高いBABYMONSTERの実力が存分に発揮された公演となった。
本ツアーでは、福岡、神奈川、千葉、名古屋、そして初のドーム公演で日本公演のファイナルを飾る大阪と日本各地を回っていく。また、ツアーと並行して各都市でPOP UP STOREも展開される。
■2026‐27 BABYMONSTER WORLD TOUR ［CHOOM］ IN JAPAN
神戸・GLION ARENA KOBE
7月8日
7月9日
福岡・マリンメッセ福岡A館
7月28日
7月29日
横浜・ぴあアリーナMM
8月1日
8月2日
千葉・LaLa arena TOKYO‐BAY
8月11日
8月12日
名古屋・IGアリーナ
8月16日
大阪・京セラドーム大阪
9月22日
9月23日