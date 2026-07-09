「踊る大捜査線」の監督・本広克行氏が9日、自身のXを更新。ハラスメント報道渦中の俳優の佐藤二朗（57）について、佐藤が主演予定のスピンオフドラマの制作を再開させたと発表した。

佐藤を巡っては、フジテレビ「夫婦別姓刑事」（6月23日最終回）で夫婦役を演じていた女優の橋本愛（30）にハラスメントをしたと2日発売の「週刊文春」（文芸春秋）が報じたことを受け、フジが謝罪する事態に。佐藤は自身のSNSで「フジとの関わりを断ちたい」と主張し、「踊る…」の自身の出演シーンをカットしてほしいなどと記していた。その後発言を撤回し、本広監督から「スピンオフドラマを諦めていない」とするメールを受け取ったことを報告していた。

この日、本広監督は「映画『踊る大捜査線N.E.W.メトロポリスを駆け抜けろ！』は音響効果スタッフが着々と進めてくれて完成したら宣伝して展示イベント、NW捜査員が集うイベントも開催」と、9月18日公開予定の映画「踊る大捜査線」新作について準備を進めていると報告。

続けて「再起動中の二朗さん主演スピンオフドラマの制作再開！」と、佐藤が主演するスピンオフドラマの制作を再開したと発表した。

「そして映画がヒットした先にはとんでもない構想が亀山さんの中にあって活気ついてます！やはり亀Pは現場が似合う！」と、株式会社フジテレビジョン代表取締役社長、株式会社フジ・メディア・ホールディングス取締役などを歴任した亀山氏があらたな構想を温めていることも明かし、ファンを沸かせた。