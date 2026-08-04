アメリカのトランプ大統領は、停戦をめぐるイランとの協議が行われていると主張、今回が「ラストチャンスだ」と警告しました。ただ、イラン側は協議自体を否定しています。アメリカトランプ大統領「イラン側の要請に基づき協議を行っている。イランにとって良い合意文書にサインするラストチャンスだ」トランプ大統領は3日、「ホルムズ海峡などをめぐるイランとの協議が行われている」と述べました。トランプ氏は前日の段階でイ