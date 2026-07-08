MORE STAR初ワンマンで“WITH KAWAII”全開！ 新曲3曲披露で会場を熱狂の渦に
昨年12月にアイドルプロジェクトKAWAII LAB.からデビューしたMORE STAR（モアスター）が、7月7日に東京・豊洲PITで「MORE STAR 1stワンマンライブ『MILKY STAR』」を開催。会場いっぱいに集まったファンへ、“WITH KAWAII”パフォーマンスを届けた。
【写真】新井心菜「今日は一緒に最高の時間を過ごそうね！」
MORE STARは、新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9名によるアイドルグループで、KAWAII LAB.第5のグループとして昨年12月にデビュー。平均年齢が18歳という若いメンバーで構成されており、グループ名には、そんな未熟で、未完成な彼女たちが、「もっと（MORE）」成長し、「輝き・憧れ（STAR）」の存在になれるようにという想いが込められている。
今回のライブは、鈴木花梨、山本るしあが体調不良による療養中で欠席。また、新井心菜は剥離骨折により一部演出・振付を制限しての出演となった。それでも、会場に集まったファンにこれまでにないパフォーマンスを見せるため、今回出演するメンバー7人が互いに補い合い、休止中のメンバー2人の想いを背負い、このステージに臨んだ。
七夕にちなんで「きらきら星」のメロディが流れると、突如ステージに星々が輝く。そんな音色と美しい景色に誘われるように、元気いっぱいのOvertureとともにメンバーが登場。新井が「今日はもあすたと一緒に最高の時間を過ごそうね！」と大きな声で宣言すると、「WITH KAWAII論」からライブは幕を開ける。
この楽曲はグループコンセプトである「WITH KAWAII（あなたと一緒に）」を体現し、ファンと一緒に“KAWAII”を見つけ、創っていく楽曲。TikTokでは、真顔と笑顔が交差する“窓拭きダンス”が話題を呼んでいる。そんなMORE STARを象徴する楽曲で最高のスタートダッシュを切ると、人気曲「ハグ！」でさらに会場を盛り上げた。
MCでは、萩田が「今日は7人でのパフォーマンスになるのですが、9人分のパワーでうぃずもあ（ファンの呼称）を楽しませたいと思います！」と意気込む。また、今回のワンマンライブでお披露目された新衣装について、客席のファンに「可愛い〜って言って！」と呼びかけるキュートな場面もあった。
そんな多幸感あふれる雰囲気のまま、ライブ当日に配信されたばかりの新曲「サマーゴー!!」を初披露。今作は、夏の始まりの高揚感や、まぶしい太陽、海辺の景色を思わせる爽やかなサウンドに、キャッチーなメロディが彩りを添える、“MORE STARらしさ”全開青春サマーチューン。キラキラしたエネルギーがあふれるパフォーマンスは、初披露とは思えないほどの盛り上がりと輝きを見せる。さらに、「ぴたぴたきゅん」「相ラブユー」と、人気曲を次々と披露し、会場を“真夏級”の熱気へと引き上げた。
中盤では、ライブ当日の7月7日が誕生日の笹原をメンバーと会場に集まったファン全員でお祝い。「おめでとう」という大きな声援と、客席一面に広がった笹原の担当カラーである黄色いペンライトの光が祝福した。そんな嬉しいファンからの演出にお返しするかのように、MORE STARからは新曲「KAKUMEI」を初パフォーマンス。
この楽曲は3ピースバンドYUTORI-SEDAIの金原遼希（Vo.／Gt.）が作詞・作曲、YUTORI-SEDAIが編曲しており、一度聴いたら忘れられないキャッチーなメロディが特徴だ。一気にファンの心を掴むと、さらに新曲「アフターオール」を初披露。サプライズだらけの新曲連続披露に会場からは大きな歓声が上がっていた。
後半戦では「あしたの準備ができたなら」「タイムライド」を一気に畳み掛けると、ラストはMORE STARのデビュー曲である「もっと、キラッと」をパフォーマンス。まだまだ未完成な彼女たちだが、デビューから今日までの半年間で様々な困難に阻まれながらも、それでも笑顔を忘れずに真っ直ぐ進み続けてきた。そんな彼女たちの努力と成長が詰まった「もっと、キラッと」のパフォーマンスに、ファンも胸を打たれたに違いない。
アンコールでは、本日初披露された新曲「サマーゴー!!」が1stシングルCD（両A面）の表題曲になることを発表。さらに、同曲が「テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES」サマフェス’26 ドリームソングに決定したことも報告した。
今回の初ワンマンに対して遠藤は涙を流しながら「宝物がまたひとつ増えて嬉しいです」とファンに感謝を伝える。高梨も「学校だったり、お仕事だったり、毎日違う日々を過ごしている人たちがこの日のために集まってくださることが素敵だなって思うし、運命だと思うし、絶対に忘れたくないと思います」と、涙で言葉を詰まらせながら今日のライブを振り返る。
最後には萩田が「私たちMORE STARにはまだまだ叶えたい夢がたくさんあって、ここにいるうぃずもあの皆さんと見たい景色が本当にたくさんあります。なので、これからも私たちらしく一歩一歩前に進んでいけたらいいなって思ってますし、その進んでいく姿をここにいるうぃずもあの皆さんと一緒に見れたらいいなと思います！」と、新たな目標を語った。
七夕という特別な日に、ファンたちと同じ空間に立ち、キラキラと輝く時間を届けたMORE STAR。時には涙を流しながらも、どんなときでも笑顔を忘れずに、誰よりもファンに楽しいステージを見てほしいと努力し続けてきた。そんな輝かしい日々が今日のライブに実を結び、メンバー、そしてファンにとっても忘れられない1日となった。
■SET LIST
SE：Overture
01：WITH KAWAII論
02：ハグ！
03：サマーゴー!!
04：ぴたぴたきゅん
05：相ラブユー
06：KAKUMEI
07：大人未満
08：アフターオール
09：あしたの準備ができたなら
10：タイムライド
11：もっと、キラッと
ENCORE
12：サマーゴー!!
13：ハグ！
MORE STAR Digital Single「サマーゴー!!」は7月7日配信。1stシングルCD両A面「サマーゴー!!／WITH KAWAII論」は8月26日発売。
【写真】新井心菜「今日は一緒に最高の時間を過ごそうね！」
MORE STARは、新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9名によるアイドルグループで、KAWAII LAB.第5のグループとして昨年12月にデビュー。平均年齢が18歳という若いメンバーで構成されており、グループ名には、そんな未熟で、未完成な彼女たちが、「もっと（MORE）」成長し、「輝き・憧れ（STAR）」の存在になれるようにという想いが込められている。
七夕にちなんで「きらきら星」のメロディが流れると、突如ステージに星々が輝く。そんな音色と美しい景色に誘われるように、元気いっぱいのOvertureとともにメンバーが登場。新井が「今日はもあすたと一緒に最高の時間を過ごそうね！」と大きな声で宣言すると、「WITH KAWAII論」からライブは幕を開ける。
この楽曲はグループコンセプトである「WITH KAWAII（あなたと一緒に）」を体現し、ファンと一緒に“KAWAII”を見つけ、創っていく楽曲。TikTokでは、真顔と笑顔が交差する“窓拭きダンス”が話題を呼んでいる。そんなMORE STARを象徴する楽曲で最高のスタートダッシュを切ると、人気曲「ハグ！」でさらに会場を盛り上げた。
MCでは、萩田が「今日は7人でのパフォーマンスになるのですが、9人分のパワーでうぃずもあ（ファンの呼称）を楽しませたいと思います！」と意気込む。また、今回のワンマンライブでお披露目された新衣装について、客席のファンに「可愛い〜って言って！」と呼びかけるキュートな場面もあった。
そんな多幸感あふれる雰囲気のまま、ライブ当日に配信されたばかりの新曲「サマーゴー!!」を初披露。今作は、夏の始まりの高揚感や、まぶしい太陽、海辺の景色を思わせる爽やかなサウンドに、キャッチーなメロディが彩りを添える、“MORE STARらしさ”全開青春サマーチューン。キラキラしたエネルギーがあふれるパフォーマンスは、初披露とは思えないほどの盛り上がりと輝きを見せる。さらに、「ぴたぴたきゅん」「相ラブユー」と、人気曲を次々と披露し、会場を“真夏級”の熱気へと引き上げた。
中盤では、ライブ当日の7月7日が誕生日の笹原をメンバーと会場に集まったファン全員でお祝い。「おめでとう」という大きな声援と、客席一面に広がった笹原の担当カラーである黄色いペンライトの光が祝福した。そんな嬉しいファンからの演出にお返しするかのように、MORE STARからは新曲「KAKUMEI」を初パフォーマンス。
この楽曲は3ピースバンドYUTORI-SEDAIの金原遼希（Vo.／Gt.）が作詞・作曲、YUTORI-SEDAIが編曲しており、一度聴いたら忘れられないキャッチーなメロディが特徴だ。一気にファンの心を掴むと、さらに新曲「アフターオール」を初披露。サプライズだらけの新曲連続披露に会場からは大きな歓声が上がっていた。
後半戦では「あしたの準備ができたなら」「タイムライド」を一気に畳み掛けると、ラストはMORE STARのデビュー曲である「もっと、キラッと」をパフォーマンス。まだまだ未完成な彼女たちだが、デビューから今日までの半年間で様々な困難に阻まれながらも、それでも笑顔を忘れずに真っ直ぐ進み続けてきた。そんな彼女たちの努力と成長が詰まった「もっと、キラッと」のパフォーマンスに、ファンも胸を打たれたに違いない。
アンコールでは、本日初披露された新曲「サマーゴー!!」が1stシングルCD（両A面）の表題曲になることを発表。さらに、同曲が「テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES」サマフェス’26 ドリームソングに決定したことも報告した。
今回の初ワンマンに対して遠藤は涙を流しながら「宝物がまたひとつ増えて嬉しいです」とファンに感謝を伝える。高梨も「学校だったり、お仕事だったり、毎日違う日々を過ごしている人たちがこの日のために集まってくださることが素敵だなって思うし、運命だと思うし、絶対に忘れたくないと思います」と、涙で言葉を詰まらせながら今日のライブを振り返る。
最後には萩田が「私たちMORE STARにはまだまだ叶えたい夢がたくさんあって、ここにいるうぃずもあの皆さんと見たい景色が本当にたくさんあります。なので、これからも私たちらしく一歩一歩前に進んでいけたらいいなって思ってますし、その進んでいく姿をここにいるうぃずもあの皆さんと一緒に見れたらいいなと思います！」と、新たな目標を語った。
七夕という特別な日に、ファンたちと同じ空間に立ち、キラキラと輝く時間を届けたMORE STAR。時には涙を流しながらも、どんなときでも笑顔を忘れずに、誰よりもファンに楽しいステージを見てほしいと努力し続けてきた。そんな輝かしい日々が今日のライブに実を結び、メンバー、そしてファンにとっても忘れられない1日となった。
■SET LIST
SE：Overture
01：WITH KAWAII論
02：ハグ！
03：サマーゴー!!
04：ぴたぴたきゅん
05：相ラブユー
06：KAKUMEI
07：大人未満
08：アフターオール
09：あしたの準備ができたなら
10：タイムライド
11：もっと、キラッと
ENCORE
12：サマーゴー!!
13：ハグ！
MORE STAR Digital Single「サマーゴー!!」は7月7日配信。1stシングルCD両A面「サマーゴー!!／WITH KAWAII論」は8月26日発売。