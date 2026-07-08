『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』サントラ発売決定 CDは9・18、アナログ盤は11・18発売
9月18日公開の映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』のオリジナル・サウンドトラックが、CDとアナログ盤の2形態で発売されることが決定した。CDは映画公開と同日の9月18日に、アナログ盤は11月18日に発売される。
【写真】『踊る大捜査線』“N.E.W.”メンバー9人
オリジナル・サウンドトラックは、シリーズの音楽を手掛けてきた松本晃彦氏が担当。CDの発売とあわせて楽曲配信も開始されるほか、11月18日にはLP2枚組のアナログ盤も発売される。ジャケット写真や収録曲などの詳細は後日公開予定。
映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』は、脚本を君塚良一氏、監督を本広克行氏、プロデュースを亀山千広氏が担当。主人公・青島俊作役の織田裕二が出演し、9月18日に全国公開される。音楽は松本晃彦が担当する。
【商品情報】
タイトル：『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』オリジナル・サウンドトラック
アーティスト：松本晃彦
■CD
発売日：9月18日（金）
形態：CD1枚組
価格：3300円（税込）
■アナログ盤
発売日：11月18日（水）
形態：LP2枚組
価格：5500円（税込）
【映画概要】
タイトル：『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』
公開日：9月18日（金）
脚本：君塚良一
監督：本広克行
プロデュース：亀山千広
音楽：松本晃彦
出演：織田裕二
【写真】『踊る大捜査線』“N.E.W.”メンバー9人
オリジナル・サウンドトラックは、シリーズの音楽を手掛けてきた松本晃彦氏が担当。CDの発売とあわせて楽曲配信も開始されるほか、11月18日にはLP2枚組のアナログ盤も発売される。ジャケット写真や収録曲などの詳細は後日公開予定。
【商品情報】
タイトル：『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』オリジナル・サウンドトラック
アーティスト：松本晃彦
■CD
発売日：9月18日（金）
形態：CD1枚組
価格：3300円（税込）
■アナログ盤
発売日：11月18日（水）
形態：LP2枚組
価格：5500円（税込）
【映画概要】
タイトル：『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』
公開日：9月18日（金）
脚本：君塚良一
監督：本広克行
プロデュース：亀山千広
音楽：松本晃彦
出演：織田裕二