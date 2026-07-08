猫の飼い主を襲いやすい後悔5選

猫との生活を振り返ったとき、「あのとき気づけていれば」「もっとしてあげられたかもしれない」と感じやすい場面には、ある程度共通点があります。まずは、多くの飼い主が抱きやすい後悔を見ていきましょう。

1.健康診断をもっと受けておけばよかった

猫は不調を隠す習性があるため、病気がかなり進んでから見つかることも少なくありません。「少し食欲が落ちただけだと思っていた」「年齢のせいかもしれないと考えていた」――そんな変化の裏に、腎臓病や心臓病などが隠れていることもあります。

特にシニア期に入った猫では、定期的な血液検査などの健康診断が早期発見につながる可能性があります。あとから「もっと早く診てもらえばよかった」と感じる飼い主は、やはり多いようです。

2.もっと一緒に遊んであげればよかった

忙しい日々の中では、「今日は疲れているからまた今度」と思ってしまうこともあるでしょう。けれど、猫が年齢を重ねると活動量が落ち、若いころのようには遊べなくなることがあります。

そのときになって、元気なうちにもっと遊んでおけばよかったと感じることがあります。短い時間でも、毎日少し向き合うことには意味があります。それは楽しい思い出になるだけでなく、猫の心身の健康維持にもつながる大事な時間です。

3.小さな異変を見逃してしまった

体重が減る、水を飲む量が変わる、トイレの回数が増える、減る――こうした変化は、病気のサインであることがあります。ただ、毎日一緒にいると少しずつの変化に慣れてしまい、「いつも通り」と思い込んでしまうこともあります。

あとから振り返って、「あれが最初のサインだったのかもしれない」と気づくケースは珍しくありません。だからこそ、小さな違和感を軽く見ない姿勢が大切になってきます。

4.写真や動画をもっと残しておけばよかった

猫との時間は、ずっと続くようでいて、永遠ではありません。普段は当たり前に思える寝顔や鳴き声、歩く姿、遊ぶ様子も、後から見返したくなるかけがえのない記録になります。

特別なイベントの写真だけでなく、何でもない日常こそ、後になって大きな宝物になることがあります。「あの声をもう一度聞きたかった」「普段の姿をもっと残しておけばよかった」――そんな後悔を抱く人も少なくありません。

5.猫の気持ちをもっと理解してあげればよかった

猫は犬ほど感情表現が分かりやすいわけではありません。そのため、「嫌がっていたサインを見逃していた」「無理に構いすぎていたかもしれない」と後から気づくことがあります。

抱っこを嫌がっていたのに続けてしまったり、ひとりでいたかったのに何度も構ってしまったり。そうしたことを振り返って、もっと猫の気持ちを尊重すればよかったと感じる飼い主もいるでしょう。

悔やまないための心得

猫との暮らしで後悔を減らしたいなら、「いつかやろう」を少し減らしていくことが大切です。遊びたいと思ったら、ほんの数分でも遊ぶ。写真を撮りたいと感じたら、その場で撮る。体調が気になったら、早めに相談する。そんな小さな行動の積み重ねが、後悔の少ない毎日につながっていきます。

また、どれだけ大切にしていても、後から振り返れば「もっとできたことがあったかもしれない」と思うのは、ごく自然なことです。それは、愛情を注いできた証でもあるでしょう。

大切なのは、過去を責め続けることではなく、今この瞬間にできることを丁寧に続けることではないでしょうか。

まとめ

猫の飼い主が後悔しやすいことには、健康診断を受けなかったこと、もっと遊ばなかったこと、小さな異変を見逃したこと、思い出を残さなかったこと、猫の気持ちを十分に理解できなかったことなどがあります。後悔を完全になくすのは難しくても、日々の観察やコミュニケーションを大切にすることで、減らしていくことはできるはずです。

大切なのは、「もっとこうしておけば」と悔やむ前に、今の時間を少し丁寧に過ごすこと。愛猫と一緒にいられる今日という一日を大切にしながら、何気ない毎日そのものを味わっていきたいですね。

(獣医師監修：葛野宗)