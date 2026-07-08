G大阪の山本天翔がドルトムントへの期限付き移籍が決まった

ガンバ大阪のMF山本天翔はドイツ1部ドルトムントへの期限付き移籍が決まった。

プロデビューから半年足らずでの欧州移籍が決まった18歳へファンからは多くのエールが送られている。

大阪府大阪市出身で現在18歳の山本は、G大阪のジュニアユース、ユースの6年間を経て、2026年にトップチームへ昇格。今年2月に百年構想リーグでプロ初出場を果たしたばかりの若き左利きのMFが、わずか半年で欧州屈指の強豪クラブへの海外挑戦を果たすこととなった。ドルトムントの公式ではU-23チームへの加入と発表されている。

山本の移籍に対して、SNSでは「インパクトえぐいな」「ドイツで活躍して日本代表に」「完全移籍を勝ち取れ」「帰ってくるなよ、ガンバれ！」「本当に凄い！ 絶対に帰ってきちゃダメよ！！」「ユース昇格から半年でドルトムントにポテンシャルを認められた」「天翔の左足を世界に見せつけてきて」「思う存分暴れて来い」と様々なメッセージが送られていた。（FOOTBALL ZONE編集部）