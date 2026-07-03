バスケットボール日本代表のSF馬場雄大（長崎ヴェルカ）が放った、衝撃的なブザービートが話題になっている。ハーフライン付近から放った超ロングシュート炸裂に驚きの声が上がった。

【映像】馬場雄大、約15メートル“超ディープスリー”炸裂

7月1日放送の『ABEMAスポーツタイム』では、今月3日、6日に行われる『FIBAワールドカップ2027アジア地区予選 window3』を戦うバスケットボール日本代表を特集した。

日本代表の中心選手の1人である馬場。196センチのサイズを誇るフォワードながら、ガード並みのスピードを兼ね備え、強度の高いディフェンスとアグレッシブなドライブを武器としている。さらに最近はアウトサイドのシュート精度も高まり、重要な得点源として活躍している。

そんな馬場は、2025年11月28日に行われたwindow1のチャイニーズ・タイペイ戦で衝撃的な得点を挙げた。

20ー10とリードして迎えた第1クォーター終盤、残り1.5秒で日本代表がラストポゼッションに入る。するとボールを受けた馬場は、ハーフコート付近からリングに向かって超ディープスリーを放つ。大きな弧を描いたボールは、ブザーの音とともにネットに吸い込まれ、日本代表の得点が認められた。

約15メートルの距離から放たれた衝撃のショットが決まると、一瞬遅れてアリーナから大歓声が沸き起こった。

さらに当時、SNSでは「ここから打つ！？」「ヤバっ」「鳥肌立った」「この距離は流石にエグい」「なんじゃこりゃ！」「これはスゴすぎる」「とんでもない」「何だこのブザービーターは…」「最高のショットだろこれ」「ロゴスリーかっこよすぎ！」と大盛り上がりとなっていた。

規格外のシュートレンジを持つ馬場の一撃は、日本代表に新たな武器をもたらしている。敵地で迎える中国、韓国との連戦でも、その爆発力は大きな鍵を握るだろう。進化を続けるエースのプレーに、引き続き注目が集まる。

（ABEMAスポーツタイム）