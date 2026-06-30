FIFAワールドカップ2026日本代表の上田綺世選手（27）の妻で、モデルやインフルエンサーとして活動する由布菜月（28）が、28日、Instagramを更新。「最近ブルーの服が多め」と最新ショットを公開し、反響が寄せられている。

【映像】由布菜月と上田選手の2ショットや長女

2022年2月、上田選手との結婚を発表した由布。2026年4月には、第1子となる長女を出産したことを報告していた。

これまで、Instagramでは長女を抱っこしている上田選手の写真や、上田選手のアクリルスタンドを手にした長女の姿などプライベートについて発信。「いいね100万回押せる」「パパ握りしめてるの、可愛すぎる」などと話題になっていた。

“ブルー”の服を着た最新ショットに反響

6月28日の更新では「最近ブルーの服が多め」と、淡いブルーのワンピース姿の最新ショットを披露している。

この投稿に「見てるだけで、幸せになれる女神…」「青ゆふちゃん、好きです」「やっぱブルー！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）