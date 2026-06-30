山田まりや、笑顔の離婚会見 「次の恋愛は？」→「その質問、待ってました（笑）」
タレントの山田まりや（46）が6月30日、都内で会見を開き、夫で俳優の草野とおる（58）と離婚したことを明かした。約5年間にわたる“円満別居”を経ての決断で、2026年4月に施行された共同親権制度が後押しになったと説明。「双方納得しての、本当にスッキリした離婚になりました」と笑顔で報告したほか、報道陣からの恋愛に関する質問にも率直な思いを語り、会場を和ませた。
【写真】“スッキリした離婚”！明るい笑顔を見せた山田まりや
山田は2008年に草野と結婚し、2012年に長男が誕生。その後は約5年間、別々に生活する“円満別居”を続けていた。子どもの親権の問題から婚姻関係を維持してきたが、共同親権制度の施行によって双方が納得できる形で離婚に至ったという。
離婚手続きでは、スマートフォンを活用したオンライン調停サービス「wakaiスマホ調停」を利用したことも明かした。約5年間進展しなかった話し合いが、サービスの利用開始から約1ヶ月でまとまり、円満な離婚成立につながったという。
山田は「双方納得しての、本当にスッキリした離婚になりました。なので、『（離婚して）おめでとう』と言ってもらえたら、『ありがとうございます』と素直に言いたいです」とコメント。報道陣から実際に「離婚、おめでとうございます」と声を掛けられると、「ありがとうございます」と満面の笑みで応じ、終始和やかな雰囲気に包まれた。
会見の終盤には、報道陣から今後の恋愛について質問が飛ぶ場面もあった。山田は「その質問、待ってました（笑）」と笑顔を見せ、「私、無類のイケメン好きなんです。今は、本気でBTSがいれば生きていけるんで、全然大丈夫です（笑）」と回答。さらに「男女ともに友達が多いんですよ。旅友達とかもいたりするので、あんまり寂しいとか、そういうのがないです」と現在の心境を明かし、新たな人生のスタートへ前向きな姿勢をのぞかせた。
山田は2008年に草野と結婚し、2012年に長男が誕生。その後は約5年間、別々に生活する“円満別居”を続けていた。子どもの親権の問題から婚姻関係を維持してきたが、共同親権制度の施行によって双方が納得できる形で離婚に至ったという。
離婚手続きでは、スマートフォンを活用したオンライン調停サービス「wakaiスマホ調停」を利用したことも明かした。約5年間進展しなかった話し合いが、サービスの利用開始から約1ヶ月でまとまり、円満な離婚成立につながったという。
山田は「双方納得しての、本当にスッキリした離婚になりました。なので、『（離婚して）おめでとう』と言ってもらえたら、『ありがとうございます』と素直に言いたいです」とコメント。報道陣から実際に「離婚、おめでとうございます」と声を掛けられると、「ありがとうございます」と満面の笑みで応じ、終始和やかな雰囲気に包まれた。
会見の終盤には、報道陣から今後の恋愛について質問が飛ぶ場面もあった。山田は「その質問、待ってました（笑）」と笑顔を見せ、「私、無類のイケメン好きなんです。今は、本気でBTSがいれば生きていけるんで、全然大丈夫です（笑）」と回答。さらに「男女ともに友達が多いんですよ。旅友達とかもいたりするので、あんまり寂しいとか、そういうのがないです」と現在の心境を明かし、新たな人生のスタートへ前向きな姿勢をのぞかせた。