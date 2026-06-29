「いつか服を整理したい」と思っていても、なかなか手がつけられない方も多いはず。そこで、「洋服を整理しやすくなり、自然と手放せるようになる」工夫をお届けします。衣替えにも役立つアイデアを、整理収納コンサルタントで、ESSEベストフレンズ101エディターの奥田明子さん（50代）が紹介します。

1：もっている服を確認する

服を整理したいと思ったら、まずはクローゼットや引き出しをチェック。今もっている服を把握します。

【実際の写真】気に入っていたけれど、サイズが合わなくなったデニム

すると、気づけば着なくなった服が何枚か見つかるもの。なぜ着なくなったのか自分に問いかけると、「もうかなり着たから衿や袖が気になる」「気に入っていたけれど服の好みが変わってきた」という理由がほとんどです。

このように着なくなったきっかけがわかれば、服の整理も始めやすくなるように思います。

2：靴下やTシャツから整理してみる

洋服を整理するときは「清潔感」と「今の自分にサイズや好みがあっているか」を基準にしています。ただ、長く愛用したトップス・ボトムスなどは手放しにくいですよね。

そこでわが家では、いる・いらないを判断しやすい「靴下・下着・Tシャツ」から確認しています。消耗品に近いアイテムから見直すと、今年必ず使うアイテムもわかりやすくなります。

「さすがにコンビニにも行けないかも…」と思うような、クタクタのTシャツはカット。ウエスにして掃除で使ってから手放します。

3：服を手放す「チェックポイント」を決める

ほかにも、洋服を見直すときは自分なりのチェックポイントを決めています。たとえば、

・着てみて心地がよくない

・毛玉ができていて取れない

・衿がよれている

・落ちない汚れがある

などを確認。その際、ただ整理するだけではなくて、気に入ったものは丁寧に扱います。

たとえば、主に家で着ているグレーのセーター。たしかフリマアプリで見つけて買ったものですが、毛玉を取って手洗いして、毎年大切に着ています。

「今の私に合っているか」「清潔感があるか」を基準にしてから、服の見直しや衣替えもずいぶん気楽になりました。洋服整理に悩んでいる方に向けて、少しでも参考になればうれしいです。