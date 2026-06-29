真似したい！「なんでも生がいい」秋の鎌倉で絶品生しらす丼と絶景サイクリングを満喫

YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「なんでも生派？！【鎌倉】わんぱく食べ歩き＆サイクリングと爆笑ハプニング！」と題した動画を公開しました。旅熊のケータさんが、ゲストのふぅちゃん、たっちゃんと共に、秋の鎌倉で絶品グルメの食べ歩きや海沿いのサイクリングを満喫する様子を伝えています。



動画の前半では、鎌倉駅周辺の小町通りなどで数々のグルメを堪能。「はんなりいなり」では、カップに入ったしらす丼を「しらすマジ好き」「マジ旨い」と絶賛しながら頬張ります。さらに「まる天」で鎌倉限定のしらすチーズ天を味わうなど、ご当地ならではの味に舌鼓を打ちました。途中、お抹茶カフェ「もみじ茶屋」で休憩を取るも、ふぅちゃんが「コーヒー」を注文するというまさかのチョイスで笑いを誘う場面もありました。



後半はシェアサイクルを利用し、海沿いをツーリングします。海が見えてくると「神様が落とした夏休み」と独特な表現で景色を称賛。道中、海沿いのオシャレなカフェに立ち寄ると、ふぅちゃんの帽子に鳥のフンがついていることが発覚し「鳥のうんこ？」と一行は爆笑の渦に包まれます。



その後、由比ヶ浜で美しい夕日を眺めながら過ごし、「Zaimoku The Terrace」でハッピーアワーを楽しんだのち、最後は定食屋で念願の「生しらすと釜揚げしらすの2色丼」を味わい、大満足の一日を締めくくりました。



ご当地グルメの食べ歩きから、シェアサイクルを活用した爽快な海沿い散策まで、鎌倉の魅力を存分に楽しめる内容となっています。秋の行楽シーズンのお出かけプランを立てる際に、ぜひ動画をチェックしてみてはいかがでしょうか。