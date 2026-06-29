YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「【バンコク】で男４人陽気な年越し！鉄道市場や水上マーケット、ゲイエリアSILOMを駆け巡る」と題した動画を公開しました。動画では、ケータさんたちが男4人でバンコクの観光名所やナイトスポットを巡り、賑やかな年越し旅行を楽しむ様子が収められています。



バンコクに到着した一行は、まずゲイエリアであるシーロムへ足を運び、ドラァグクイーンのショーを鑑賞。熱気あふれる空間でパフォーマンスを満喫しました。翌日は、バンコク中心部から車で向かった「メークローン鉄道市場」を訪問。別名「傘畳み市場」とも呼ばれるこの場所で、列車が目の前をスレスレで通過する大迫力の光景を体験します。



その後はボートに乗り込み、水上マーケットへ移動。移動中には濁った川の水が激しくかかるハプニングに見舞われながらも、市場に併設された食堂でランチタイム。「透明のスープがめっちゃ美味しい」と、1杯40バーツからという格安のラーメンや肉団子を堪能しています。



夜には「ホワイトオーキッドリバークルーズ」に乗船し、アジア料理を中心としたビュッフェを味わいながらチャオプラヤー川を下ります。ライトアップされた「ワット・アルン（暁の寺）」や美しい夜景を眺める優雅な時間を過ごしました。年越しの瞬間はホテルの部屋でまったりとカウントダウンを行い、窓の外に打ち上がる大迫力の花火とともに新しい年をお祝いしています。



翌日も人気カフェ「Sarnies Bangkok」でのブランチや、キャバレーショー「カリプソ」の鑑賞など、バンコクを満喫し尽くした一行。活気あるローカル市場から煌びやかなショーやクルーズまで、バンコクならではの体験が詰まった内容は、タイ旅行を計画する際の参考になりそうです。



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