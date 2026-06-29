【狙い目だぞ！】この性能とカメラで11万円台ならすごく良いですよ「 Xiaomi 17T Pro」をレビューします

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が運営するYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が、「【狙い目だぞ！】この性能とカメラで11万円台ならすごく良いですよ「 Xiaomi 17T Pro」をレビューします」と題した動画を公開した。動画では、Xiaomiの最新スマートフォン「Xiaomi 17T Pro」を取り上げ、その圧倒的なコストパフォーマンスを解説している。



戸田氏は、まず本機のスペックに注目。搭載されたチップ「MediaTek Dimensity 9500」のベンチマークスコアが、高価格帯の「Galaxy S26 Ultra」に匹敵することを示し、「価格考えたらすごいパフォーマンス」「バーゲンですね」と高く評価した。



さらに、7000mAhという大容量のシリコンカーボンバッテリーを搭載している点も強調。6.83インチの大画面でありながら、重量を224gに抑えつつ長時間の駆動を実現していることに対し、「重量も十分納得じゃないですか」と実用性の高さを語る。



カメラ性能については、ライカがチューニングを施したトリプルカメラの作例を紹介。最大120倍のズーム機能を備え、「60倍ぐらいまでは普通に使うかな」と実用性を評価した。また、USB端子からの映像出力に対応していない点を唯一の欠点として挙げつつも、約12万円から購入できる価格設定には「ほぼ文句なしではないでしょうか」と絶賛している。



動画の最後で戸田氏は、本機に「80点」という高得点を付け、「大画面のスマートフォンが欲しい方には非常にお勧めできる」と締めくくった。妥協のない性能と現実的な価格を両立した「Xiaomi 17T Pro」は、ハイエンドスマホ選びにおける新たな有力候補となりそうだ。