北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する。日本代表公式Xは日本時間30日、1枚の写真を投稿。森保一監督が持つノートを写しているが、その背表紙に記された文字に感動が広がっている。

日本代表公式Xは日の丸とハートが燃える絵文字を掲載し、1枚の写真を添えた。

それは森保監督とみられるスタッフが手を腰の後ろで組み、ペンとノートを持っているもの。よく見ると、青いノートの背表紙に文字が。「日本は、できる。さあ、思い切って行こう。」という2行のメッセージが印字されているように見える。

森保監督といえば、試合中にノートをつけることで知られる。これが発見され、ファンは驚きとともにコメントを寄せている。

「これ発売しましょう！ 森保ノート」

「このノート、JFAとコラボで出して欲しい」

「やばい、泣ける うるうる」

「いい事書いてある」

「特別仕様かな」

「campusノート？ 売れそう…」

「このノート欲しい…」

「これ商品化まだ？」

「欲しいなぁ 色んなサイズがあると良いな」

「なにこれ特注品？ 表はどうなってるんだろう」

「泣いた 勝つしかない」

日本は29日（同30日）に王国ブラジルに挑む。日本は、できる。思い切って行くしかない。