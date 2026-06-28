森保監督の手元が「なにこれ」 よ〜く見ると熱い2行…X発見で商品化熱望「特注品？」「JFAとコラボして」
北中米W杯
サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する。日本代表公式Xは日本時間30日、1枚の写真を投稿。森保一監督が持つノートを写しているが、その背表紙に記された文字に感動が広がっている。
日本代表公式Xは日の丸とハートが燃える絵文字を掲載し、1枚の写真を添えた。
それは森保監督とみられるスタッフが手を腰の後ろで組み、ペンとノートを持っているもの。よく見ると、青いノートの背表紙に文字が。「日本は、できる。さあ、思い切って行こう。」という2行のメッセージが印字されているように見える。
森保監督といえば、試合中にノートをつけることで知られる。これが発見され、ファンは驚きとともにコメントを寄せている。
「これ発売しましょう！ 森保ノート」
「このノート、JFAとコラボで出して欲しい」
「やばい、泣ける うるうる」
「いい事書いてある」
「特別仕様かな」
「campusノート？ 売れそう…」
「このノート欲しい…」
「これ商品化まだ？」
「欲しいなぁ 色んなサイズがあると良いな」
「なにこれ特注品？ 表はどうなってるんだろう」
「泣いた 勝つしかない」
日本は29日（同30日）に王国ブラジルに挑む。日本は、できる。思い切って行くしかない。