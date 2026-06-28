料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「スライス大根の塩昆布漬け」と題した動画を公開しました。大根を薄くスライスし、塩昆布やごま油などの調味料と混ぜ合わせるだけで、驚くほど簡単かつ絶品に仕上がるレシピを紹介しています。

動画の冒頭で「本当にこれを一回作ってみて」「もう絶対ハマるので」と力強く語るしらっちさん。「こんな新しい食べ方あったんだっていうのを、一度知ってもらうためにも一回覚えてほしい」と、このレシピへの並々ならぬ自信を覗かせます。

作り方は非常にシンプルです。水抜きしたスライス大根に、カットした大葉、ほんだし、塩昆布、ごま油、白ごまを加え、全体をよく混ぜ合わせるだけ。あっという間に完成した一品に、しらっちさんは「絶妙なコントラストが美しいですね」と満足げな表情を浮かべます。

実食シーンでは、一口食べた瞬間に「うーん…」と唸り、「聞こえますか？」とマイクに咀嚼音を響かせます。「このパリポリが本当にたまらない」と絶賛し、その食感の良さを視聴者にアピールしました。

晩酌のお供や、ご飯のおかずにもぴったりな一品。大根が余った時にも大活躍間違いなしの超簡単レシピを、ぜひ自宅で試してみてはいかがでしょうか。

【レシピ】
［材料］
・スライス大根（水抜きしたもの） 1/2本
・大葉（カット） 5枚
・ほんだし 小さじ1/2
・塩昆布（カット） 大さじ1
・ごま油 大さじ1
・白ごま 大さじ1

［作り方］
1. ボウルに水抜きしたスライス大根、カットした大葉を入れる。
2. ほんだし、カットした塩昆布、ごま油、白ごまを加える。
3. 全体をしっかりと混ぜ合わせたら完成。

YouTubeの動画内容

00:00

絶対ハマる！新しい大根の食べ方
00:11

材料を合わせて混ぜるだけ
00:31

超簡単！スライス大根の塩昆布漬け完成
00:44

パリポリ食感がたまらない実食タイム

関連記事

火を使わずレンジで完成！ご飯が進みすぎる最強の「ピリ辛えのき」

火を使わずレンジで完成！ご飯が進みすぎる最強の「ピリ辛えのき」

 1食29円＆51kcal！包丁不要で「ほぼ放置で完成」究極のズボラ飯

1食29円＆51kcal！包丁不要で「ほぼ放置で完成」究極のズボラ飯

 しらっちのウマ痩せレシピ直伝！キャベツ大量消費「替え玉が止まらない」極上鍋

しらっちのウマ痩せレシピ直伝！キャベツ大量消費「替え玉が止まらない」極上鍋
もっと見る

チャンネル情報

しらっちのウマ痩せレシピ?_icon

しらっちのウマ痩せレシピ?

YouTube チャンネル登録者数 27.80万人 1586 本の動画
ー▼ YouTube/TikTok/X他 ▼ー
youtube.com/channel/UCQ6f5_6v4L3QbbR5ojAc3iA YouTube