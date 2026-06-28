切って混ぜるだけで超簡単！無限に食べられる大根の激ウマアレンジ
料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「スライス大根の塩昆布漬け」と題した動画を公開しました。大根を薄くスライスし、塩昆布やごま油などの調味料と混ぜ合わせるだけで、驚くほど簡単かつ絶品に仕上がるレシピを紹介しています。
動画の冒頭で「本当にこれを一回作ってみて」「もう絶対ハマるので」と力強く語るしらっちさん。「こんな新しい食べ方あったんだっていうのを、一度知ってもらうためにも一回覚えてほしい」と、このレシピへの並々ならぬ自信を覗かせます。
作り方は非常にシンプルです。水抜きしたスライス大根に、カットした大葉、ほんだし、塩昆布、ごま油、白ごまを加え、全体をよく混ぜ合わせるだけ。あっという間に完成した一品に、しらっちさんは「絶妙なコントラストが美しいですね」と満足げな表情を浮かべます。
実食シーンでは、一口食べた瞬間に「うーん…」と唸り、「聞こえますか？」とマイクに咀嚼音を響かせます。「このパリポリが本当にたまらない」と絶賛し、その食感の良さを視聴者にアピールしました。
晩酌のお供や、ご飯のおかずにもぴったりな一品。大根が余った時にも大活躍間違いなしの超簡単レシピを、ぜひ自宅で試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・スライス大根（水抜きしたもの） 1/2本
・大葉（カット） 5枚
・ほんだし 小さじ1/2
・塩昆布（カット） 大さじ1
・ごま油 大さじ1
・白ごま 大さじ1
［作り方］
1. ボウルに水抜きしたスライス大根、カットした大葉を入れる。
2. ほんだし、カットした塩昆布、ごま油、白ごまを加える。
3. 全体をしっかりと混ぜ合わせたら完成。
動画の冒頭で「本当にこれを一回作ってみて」「もう絶対ハマるので」と力強く語るしらっちさん。「こんな新しい食べ方あったんだっていうのを、一度知ってもらうためにも一回覚えてほしい」と、このレシピへの並々ならぬ自信を覗かせます。
作り方は非常にシンプルです。水抜きしたスライス大根に、カットした大葉、ほんだし、塩昆布、ごま油、白ごまを加え、全体をよく混ぜ合わせるだけ。あっという間に完成した一品に、しらっちさんは「絶妙なコントラストが美しいですね」と満足げな表情を浮かべます。
実食シーンでは、一口食べた瞬間に「うーん…」と唸り、「聞こえますか？」とマイクに咀嚼音を響かせます。「このパリポリが本当にたまらない」と絶賛し、その食感の良さを視聴者にアピールしました。
晩酌のお供や、ご飯のおかずにもぴったりな一品。大根が余った時にも大活躍間違いなしの超簡単レシピを、ぜひ自宅で試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・スライス大根（水抜きしたもの） 1/2本
・大葉（カット） 5枚
・ほんだし 小さじ1/2
・塩昆布（カット） 大さじ1
・ごま油 大さじ1
・白ごま 大さじ1
［作り方］
1. ボウルに水抜きしたスライス大根、カットした大葉を入れる。
2. ほんだし、カットした塩昆布、ごま油、白ごまを加える。
3. 全体をしっかりと混ぜ合わせたら完成。
YouTubeの動画内容
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