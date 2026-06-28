◇W杯北中米大会1次リーグL組 クロアチア2―1ガーナ（2026年6月27日 フィラデルフィア）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグL組の最終第3戦が27日（日本時間28日）に行われ、クロアチア（FIFAランク14位）とガーナ（同60位）が対戦。2―1で競り勝ち、同組3位から2位に浮上。決勝トーナメント進出を決めた。

クロアチアは前半31分、ペナルティーエリア手前でボールを受けたMFペタル・スチッチ（インテル・ミラノ）が右足一閃。地を這うようなミドルシュートをゴール左下に突き刺し、先制に成功した。

後半28分にセットプレーから同点に持ち込まれたものの、直後の36分、MFルカ・モドリッチ（ACミラン）の右CKから中央で待ち構えていたMFニコラ・ブラシッチ（トリノ）が頭で叩きつけ、勝ち越し弾を挙げた。

L組は第3戦を前に、首位にイングランド（勝ち点4）、2位ガーナ（勝ち点4）、3位クロアチア（勝ち点3）、4位パナマ（勝ち点0）と、自動的に決勝トーナメントに進出できる2位以上を巡る争いが熾烈だった。