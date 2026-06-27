「知らずに行くと後悔する」期間工で9割が辞めてしまう7つの本当の原因

工場転職のプロであるケンシロウ氏が、YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」にて「【期間工】9割が辞める本当の原因｜知らずに行くと1ヶ月で後悔します」と題した動画を公開した。動画では、期間工を辞めてしまう主な原因は入社前後の「ギャップ」にあるとし、7つの具体的な退職理由を解説している。



ケンシロウ氏はまず、期間工を辞める人の最も多い理由を「入る前のイメージと、入った後の現実、このギャップに耐えられない」ことだと指摘する。未経験歓迎や高収入、寮費無料といった好条件から「工場＝楽」と甘く見られがちだが、実際の現場では様々な苦労があるという。



動画では、辞める原因として7つのポイントが挙げられた。1つ目は「仕事を甘く見ている」こと。ライン作業のスピードや長時間の立ち仕事による身体的負担を挙げた。2つ目は「夜勤を甘く見ている」こと。睡眠リズムが崩れやすく、夜勤への耐性は人によって異なる。3つ目は「配属ガチャ」であり、配属先によって作業内容や勤務体系が大きく変わる実態を説明した。4つ目は「寮生活」を挙げ、集合寮での共同生活や騒音問題など、事前のイメージとの違いに苦しむケースが多いと語る。



さらに、5つ目の「お金の使い方で失敗する」、6つ目の「人間関係を甘く見ている」、7つ目の「目的がないまま働いている」といった理由を詳細に解説。「稼げば稼ぐほど、かける金額が増えちゃいます」と散財への注意を促すとともに、「工場でも人間関係は大切」であると警鐘を鳴らした。



期間工は高収入などのメリットが大きい反面、入社前後のギャップによるデメリットも存在する。事前に職場の実態を正しく理解し、明確な目的意識を持って臨むことが、期間工として長く働き続けるための重要なカギとなると結論付けている。