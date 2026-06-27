新幹線や電車では、子どもの声やベビーカー利用をめぐるトラブルがたびたび起きている。

全国私立保育連盟が2025年5月に調査が行われた『「もっと子育てしやすい社会へ」アンケート2025』の結果には、「外食、電車、公共の場での子どもの泣き声・騒ぎへの冷たい視線や苦情に心が疲弊」「電車の座席やエレベーター利用の理解が欲しい」といった声が寄せられている。

東京都内在住の佐藤真理子さん（仮名・40代）は、新幹線の車内で忘れられない光景を目撃した。

微笑ましい母と子の様子が一変...突然始まった説教

4月の週末の出来事だった。佐藤さんは、新幹線の自由席に乗車していた。車内はほぼ満席だった。

三人掛けの座席に座っていたところ、隣へ赤ちゃんを抱いた若い母親と、50代後半くらいの男性が座ったという。東京駅を出発してしばらくすると、眠っていた赤ちゃんが目を覚ました。

「あー」

「ぱっ」

小さな声を出していたものの、泣いているわけではなかった。ぐずる様子でもなく、母親も周囲をかなり気にしている感じだったそうだ。

「赤ちゃんへやさしく頷きながら、お母さんは様子を見守っていました。私は微笑ましいなと思って見ていたんです」

ところが、その空気を壊すように通路側の男性が突然――。

「あのさぁ、赤ん坊がうるさいんだよ」

車内の空気は一変。さらに男性は言葉を続けた。

「最近の母親はダメだよね。子連れなら何でも許されると思ってる」

男性は、片方の口角を不自然に上げながら、母親へネチネチと言葉を浴びせたそうだ。

「反論できなさそうな相手を選んでいる感じがして、（その光景を見ていた私も）イヤな気持ちになりました」

母親が困った表情を見せるほど、男性は調子づいていった。

「俺なんか子どもが騒いだら、すぐデッキに連れて行ったけどね。今はそういうのしないの？」

「一番みっともない」おばあさんのひと言で車内が静まり返った

男性の声は、赤ちゃんよりもはるかに車内へ響いていた。周囲の乗客も呆れた様子だったようだ。しかし、誰も声を上げられなかったという。やがて、母親は小さく頭を下げた。

「すみません......」

そして席を立とうとした瞬間――。前の座席から、おばあさんが「ひょい」と顔を出した。

「あんたね、自分で自分の機嫌もとれないおじさんが、一番みっともないよ」

車内が静まり返った。さらに、おばあさんは続けた。

「赤ちゃんより、あんたのほうが何倍もうるさいわ！」

そのひと言に、男性は一瞬で黙り込んだという。そして、おばあさんは、母親へやさしく声をかけた。

「気にしないで。あかちゃんかわいいわね。幸せな時間をありがとう。ここに座ってなさい」

母親は、涙をこらえるような表情で頭を下げた。一方の男性は、新幹線を下りるまで下を向いたまま一度も顔を上げることはなかった。

「おばあさんの言葉は厳しかったですが、あの場で言ってくれた人がいて本当によかったと思いました」

子どもの声に対する感じ方は人それぞれだ。しかし、公共交通機関では、利用者同士が配慮しながら利用している。子育て世代への理解が求められる中、相手を一方的に追い詰めるのではなく、お互いに思いやる姿勢が大切だ。