◇ア・リーグ ブルージェイズ4―5レンジャーズ（2026年6月26日 トロント）

ブルージェイズは26日（日本時間27日）、本拠でレンジャーズに破れ、今季5度目の4連敗を喫した。「4番・三塁」で出場した岡本和真内野手（29）は2試合連続となる19号本塁打を含む4打数2安打2打点と活躍したが、勝利には結びつかず。今季の成績は打率.245、19本塁打、54打点となった。

2回無死からの第1打席は、レンジャーズ先発・イオバルディの高めカットボールに空振り三振。0―5の4回1死一塁からの第2打席もカーブにタイミングを外され、空振り三振に倒れた。それでも第3打席で確実に結果を出した。初球のスプリットを捉え、中前への安打で2試合連続安打を記録。そして次打席で待望のアーチをかけた。

0―5の8回1死二、三塁、ゲレロの2点適時打を放ち、観衆は大盛り上がり。反撃ムードの中、岡本が一振りで観衆の興奮を最高潮に高めた。レンジャーズ3番手の右腕・ジュニスがカウント1―2から投じたスイーパーを強振。大歓声を乗せた打球は高い弧を描き、左中間スタンドへと着弾した。打球速度99.9マイル（約160.7キロ）、飛距離378フィート（約115.2メートル）、角度35度の美しい放物線。岡本は悠々とダイヤモンドを一周した。

これまでの右打者の日本選手による新人最多本塁打は06年に城島健司（マリナーズ）がマークした18本。前日25日（同26日）の試合で肩を並べると、2試合連続アーチで一気に超えた。

先発のコービンは初回に4安打を集められて3点を先行されると、3回にもフォスキューに2点本塁打を許し、4回1/3を5失点で降板。打線もイオバルディの前に凡打の山を積み重ねた。8回に4点を返したが、あと一歩届かず。岡本の一発も勝利には結びつかなかった。