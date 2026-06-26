別居は感情の逃げ場ではなく「準備の時間」だった。夫婦問題のプロが語る、後悔しない離婚前の絶対ルール

夫婦問題カウンセラーの岡野あつこが、「【知らないと500万円損】離婚前に子連れで別居は絶対NG！養育費・生活費で損したくない40・50代妻は必ず見て」と題した動画を公開した。動画では、夫婦関係の限界を感じて「とりあえず家を出る」ことの危険性と、離婚前に確認すべき5つのポイントについて解説している。



夫婦関係が限界に達すると、一刻も早く家を出て楽になりたいと考える女性は多い。しかし、岡野氏は「とりあえず別居は一番危険」と警鐘を鳴らす。感情の勢いだけで動くと、本来受け取れるはずの養育費や財産を逃し、後から大きな損につながる可能性があるという。



動画では、離婚前に確認すべき5つの落とし穴を具体的に解説。1つ目は「養育費は口約束ではなく書面で守ること」だ。口約束だけでは後から支払いが止まるケースが多く、調停調書や公正証書などで仕組み化することが重要だとする。2つ目は、「とりあえず家を出る」ことで、離婚交渉における重要なカードを手放してしまうリスクだ。家の名義やローンの残債、連帯保証人の有無などを確認せずに家を出ると、後からローン請求が来る危険性もあると指摘した。



3つ目は「別居は感情の逃げ場ではなく、準備の時間にする」こと。別居中も収入の多い側が少ない側を支える「婚姻費用」が生活の柱になるため、感情的に家を飛び出さず、冷静に理由を伝えて生活費を確保する手順が語られた。4つ目は「『子供のために離婚しない』を一度疑ってみる」ことだ。家の中の緊張や我慢を子供は敏感に感じ取っており、自分を壊してまで家庭を維持することが本当に子供のためなのかを見つめ直すよう促している。



最後は「感情ではなく仕組みで未来を守る」ことの重要性を強調。焦らずにノートに必要なお金や状況を書き出し、専門家に相談しながら、一つずつ仕組み化していくことが大切だと語った。離婚にしても別居にしても、必要なのは感情の決着ではなく準備だと結論付け、「あなたとお子さんの未来を守る道は必ず見えてくる」と述べ、冷静な判断と仕組み作りの重要性を読者に強く印象づけた。