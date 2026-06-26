【義母を捨てる】自らの老後を投げうってでも…「死後離婚」して他人になる＜第14話＞#4コマ母道場
世は超高齢化社会。義実家には、義両親だけでなく義祖父母もまだまだご存命……というケースもめずらしくないのかもしれません。そして義祖父母世代の年齢を考えると、介護が必要な場面も多いのではないでしょうか。もしあなたが「義祖父母の介護はもちろん義両親がやってくれるよね」と思っていたときに、介護拒否をされて孫である夫や自分に役割が回ってきたら……簡単に受け入れられますか？
第14話 大切な母親
【編集部コメント】
「介護を放棄するのだから、介護されなくて当然」と潔く言い切るミサコさん。死後離婚を選んだ時点で、ミサコさんは息子たちに「おばあちゃんを見捨てるなんて最低だ、老後は同じ目に遭うべきだ」と責められると思っていたようです。しかし、息子たちから返ってきたのは意外な反応。「大切な親に、そんなことは絶対しない」という、熱い言葉でした。ミサコさんが子育てを頑張り、子どもたちに愛されてきたというのがわかりますね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
【編集部コメント】
「介護を放棄するのだから、介護されなくて当然」と潔く言い切るミサコさん。死後離婚を選んだ時点で、ミサコさんは息子たちに「おばあちゃんを見捨てるなんて最低だ、老後は同じ目に遭うべきだ」と責められると思っていたようです。しかし、息子たちから返ってきたのは意外な反応。「大切な親に、そんなことは絶対しない」という、熱い言葉でした。ミサコさんが子育てを頑張り、子どもたちに愛されてきたというのがわかりますね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙