「名古屋グルメ研究所 | 転勤ボーイ」が「【保存版】おすすめ名古屋モーニング12選！@名古屋駅周辺」を公開した。動画では、定番の小倉トーストから、話題の新スポット、コストパフォーマンスに優れた店舗まで、知らなきゃ損する名古屋のモーニング12店舗を厳選して紹介している。



おしゃれなカフェから老舗の純喫茶まで、多様なスタイルのモーニングが登場する。特に注目すべきは、久屋大通駅から徒歩約8分の「朝ノしぐれ」。夜は牡蠣・貝料理専門店として営業する同店が提供するのは、炭焼き魚と土鍋ご飯の豪華な朝食である。目の前で香ばしく焼き上げられる銀鮭と、厳選ブレンド米を土鍋でふっくらと炊き上げたツヤツヤのご飯は、視覚と嗅覚を強く刺激する。特製のタレに漬け込まれた銀鮭やうまみ卵の自家製醤油漬けなどを味わった出演者は、「名古屋で『最高の朝』を迎えたいなら絶対にココ」と太鼓判を押した。



また、名古屋初となる自家製ヨーグルト専門店「BOBRUNCH（ボブランチ）」もピックアップ。愛知県産の牛乳や生産方法にこだわったフレッシュなヨーグルトが特徴で、モーニングセットではサラダや卵料理と共に提供される。酸味と甘味のバランスが取れたヨーグルトを口にし、「朝を優雅に過ごしたい方にお勧め」と評価している。



さらに、名古屋モーニングの代名詞とも言える小倉トーストを提供する店も多数紹介。四間道の風情ある通りに店を構える「喫茶 ニューポピー」や、一日中モーニングサービスを提供する「モーニング喫茶 リヨン」の小倉あんプレスサンドなど、店舗ごとの個性が光る一品が次々と登場する。



名古屋観光のスタートダッシュを決める朝食選び。王道の小倉トーストを堪能するもよし、少し贅沢な和朝食で心を満たすもよし。今回の動画を参考に、自身の気分や好みにぴったりの最高の朝を見つけてみてはいかがだろうか。



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