＜フレネミーだったの？＞「誘えばよかったね！」弁解した理由はナニ？理解に苦しむ…【第2話まんが】
私はマリ（40代後半）。今日は学生時代の友人であるアヤコとタカヨと3人で展覧会に行きました。ランチの約束はしていなかったものの、流れでそのまま行く可能性もあるなと思っていたのですが、展覧会を観終わって解散となりました。しかし2人があげたSNSで、解散後に2人一緒にランチやカフェに行っていたことがわかったのです。私はとてもショックだったのですが、どうして私のことが嫌いなら、2人で展覧会に行かなかったのでしょうか？
展覧会には誘うけれど、ランチやお茶には誘わないなんて。しかも、私に内緒にするならまだしも、相互フォローしているSNSにあげるなんて……。
私は2人のSNSに「いいね」もコメントもしていません。唖然としてできなかった、という方が正しいです。けれどアヤコはSNSの履歴で私が見たことがわかったのでしょう、すぐにLINEが届きました。
私は余計に理解に苦しみます。
私のことが嫌いなら、最初から誘わなければいいのに。それに誕生日プレゼントだって……嫌いならわざわざ準備する意味がわかりません。
ランチに行くお金や時間がないと思われた？ とも一瞬考えましたが、そんなそぶりも一切見せていないのです。
私も展覧会に行きました。私を誘ったのはアヤコです。けれど、その後のランチやお茶には誘われませんでした。私は、この後用事があるとも言っていないし、ランチ代が出せないなんてことも言っていません。やはり、意図的にはぶられたのだと思います。しかも、堂々とSNSにその内容をあげるということは、微塵も罪悪感を抱いていないということ。さらに、そんなことをしておいて「プレゼントを用意したから、楽しみにしておいてね」なんて言うなんて……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと
展覧会には誘うけれど、ランチやお茶には誘わないなんて。しかも、私に内緒にするならまだしも、相互フォローしているSNSにあげるなんて……。
私は2人のSNSに「いいね」もコメントもしていません。唖然としてできなかった、という方が正しいです。けれどアヤコはSNSの履歴で私が見たことがわかったのでしょう、すぐにLINEが届きました。
私は余計に理解に苦しみます。
私のことが嫌いなら、最初から誘わなければいいのに。それに誕生日プレゼントだって……嫌いならわざわざ準備する意味がわかりません。
ランチに行くお金や時間がないと思われた？ とも一瞬考えましたが、そんなそぶりも一切見せていないのです。
私も展覧会に行きました。私を誘ったのはアヤコです。けれど、その後のランチやお茶には誘われませんでした。私は、この後用事があるとも言っていないし、ランチ代が出せないなんてことも言っていません。やはり、意図的にはぶられたのだと思います。しかも、堂々とSNSにその内容をあげるということは、微塵も罪悪感を抱いていないということ。さらに、そんなことをしておいて「プレゼントを用意したから、楽しみにしておいてね」なんて言うなんて……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと