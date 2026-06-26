【滅びろ！シール交換】娘が羨ましいのね！なら…「ムリに遊ばなくていいよ」＜第4話＞#4コマ母道場
目まぐるしい進化を遂げながら、常に新しいバリエーションが登場するシール。今やコミュニケーションツールとなったシールに対する、大人と子どもの「価値観」の違いを忘れてはいけません。シール交換において、大切にしないといけないこととは一体？ 流行の裏でママたちの想いが交錯します。
第4話 友だちは娘のシールが羨ましいだけ
【編集部コメント】
一方的に決めつけてるーーーー！！！ ケイコさん、ちょっと先回りしすぎではありませんか？ 気持ちはわかりますけど、ヒナちゃんに詳しい状況を何も聞いていないのに、勝手に想像だけで相手を批判して、さらにそれを子どもに植え付けるなんて……。今後のヒナちゃんとリエちゃんの関係が心配になってしまいますね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第4話 友だちは娘のシールが羨ましいだけ
【編集部コメント】
一方的に決めつけてるーーーー！！！ ケイコさん、ちょっと先回りしすぎではありませんか？ 気持ちはわかりますけど、ヒナちゃんに詳しい状況を何も聞いていないのに、勝手に想像だけで相手を批判して、さらにそれを子どもに植え付けるなんて……。今後のヒナちゃんとリエちゃんの関係が心配になってしまいますね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙