KEY TO LIT「Mステ」初出演決定「サプライズで出演を告げられ」猪狩蒼弥振り付けで先輩・少年隊「Act-Show」カバー【全員コメントあり】
【モデルプレス＝2026/06/26】テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』が、6月26日よる9時より放送。5人組グループ・KEY TO LIT（キテレツ）が初出演することが決定した。
【写真】もう1組の「Mステ」初出演グループ
2025年2月16日に結成が発表されたKEY TO LITが初出演。先輩・少年隊の「Act-Show」をカバーする。念願の初出演に、岩粼大昇は「次回予告をぼーっと見ていたら、KEY TO LITという名前が出て、一度スルーしそうになり、綺麗に二度見しました。信じられない気持ちとうれしい気持ちが混在しています」とコメント。井上瑞稀も「サプライズで出演を告げられ、 視聴者の皆さんと同じタイミングで出演することを知りました。まさか自分が出演できるとは思わず、叫んでしまいました」と振り返った。
「Act-Show」カバーについて猪狩蒼弥は「大先輩の少年隊さんの曲だからこそ、自分たちのパッションや歌唱が存分に発揮されるんじゃないかと思っています」と話した。佐々木大光は「メンバーの猪狩が振り付けをしたので、注目してほしい」と見どころを、中村嶺亜も「こうして、いただけた大きなチャンスなので、KEY TO LITらしく楽しみながら全身全霊、全力でパフォーマンスします」と意気込みを語った。
なおVTR企画では「STARTOデビュー前 秘蔵映像BEST7」を特集。KEY TO LITの先輩に当たるグループのデビュー前の秘蔵映像を公開する。（modelpress編集部）
＝LOVE「お姫様の作り方」「あの子コンプレックス」
KEY TO LIT「Act-Show」（少年隊）
桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」
SUPER BEAVER「クライマックス」
竹原ピストル「はなす」
三浦大知「Crave」
モナキ「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」
【Not Sponsored 記事】
【写真】もう1組の「Mステ」初出演グループ
◆KEY TO LIT、少年隊「Act-Show」をカバー
2025年2月16日に結成が発表されたKEY TO LITが初出演。先輩・少年隊の「Act-Show」をカバーする。念願の初出演に、岩粼大昇は「次回予告をぼーっと見ていたら、KEY TO LITという名前が出て、一度スルーしそうになり、綺麗に二度見しました。信じられない気持ちとうれしい気持ちが混在しています」とコメント。井上瑞稀も「サプライズで出演を告げられ、 視聴者の皆さんと同じタイミングで出演することを知りました。まさか自分が出演できるとは思わず、叫んでしまいました」と振り返った。
なおVTR企画では「STARTOデビュー前 秘蔵映像BEST7」を特集。KEY TO LITの先輩に当たるグループのデビュー前の秘蔵映像を公開する。（modelpress編集部）
◆6月26日放送「Mステ」出演アーティスト・歌唱曲
＝LOVE「お姫様の作り方」「あの子コンプレックス」
KEY TO LIT「Act-Show」（少年隊）
桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」
SUPER BEAVER「クライマックス」
竹原ピストル「はなす」
三浦大知「Crave」
モナキ「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」
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