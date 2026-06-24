岡崎体育、活動休止を発表「心身の体調不良が続いていることから…」 年内開催予定のすべての公演中止【報告全文】
シンガー・ソングライターの岡崎体育（36）が24日、公式サイトにて活動休止を発表した。
【写真】ほっそり…今より10キロ痩せていてた岡崎体育のデビュー時
公式サイトでは「岡崎体育活動休止のお知らせ」と題した文書を発表。「この度、岡崎体育は、心身の体調不良が続いていることから、医師の診断および本人の意向を踏まえ、当面の間、活動を休止する運びとなりました」と報告した。
続けて「日頃より応援してくださっている皆様、ならびに関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「なお、年内に開催を予定しておりました公演・イベントにつきましては、すべての公演を中止し、イベントへの出演を見合わせることといたします」とした。
なお「現在は回復に向けて療養に専念しており、今後の活動再開につきましては、本人の体調を最優先に、慎重に判断のうえ、改めてご報告いたします」と現状を報告した。
岡崎は1989年7月3日生まれ、兵庫県出身。A型。2016年5月、アルバム『BASIN TECHNO』でメジャーデビュー。13日に予定されていたイベント『Pangea EXPO 2026』では、心身の体調不良により出演を見送っていた。
■報告全文
岡崎体育活動休止のお知らせ
平素より岡崎体育を応援いただき、誠にありがとうございます。
この度、岡崎体育は、心身の体調不良が続いていることから、医師の診断および本人の意向を踏まえ、当面の間、活動を休止する運びとなりました。
日頃より応援してくださっている皆様、ならびに関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。
なお、年内に開催を予定しておりました公演・イベントにつきましては、すべての公演を中止し、イベントへの出演を見合わせることといたします。
対象となる公演・イベント、およびチケットの払い戻し方法につきましては、岡崎体育オフィシャルサイト・SNSより改めてご案内いたします。何卒ご理解を賜りますとともに、いましばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。
現在は回復に向けて療養に専念しており、今後の活動再開につきましては、本人の体調を最優先に、慎重に判断のうえ、改めてご報告いたします。
引き続き岡崎体育への温かいご支援をよろしくお願い申し上げます。
2026年6月24日
（株）ソニー・ミュージックアーティスツ
岡崎体育スタッフ
【写真】ほっそり…今より10キロ痩せていてた岡崎体育のデビュー時
公式サイトでは「岡崎体育活動休止のお知らせ」と題した文書を発表。「この度、岡崎体育は、心身の体調不良が続いていることから、医師の診断および本人の意向を踏まえ、当面の間、活動を休止する運びとなりました」と報告した。
続けて「日頃より応援してくださっている皆様、ならびに関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「なお、年内に開催を予定しておりました公演・イベントにつきましては、すべての公演を中止し、イベントへの出演を見合わせることといたします」とした。
岡崎は1989年7月3日生まれ、兵庫県出身。A型。2016年5月、アルバム『BASIN TECHNO』でメジャーデビュー。13日に予定されていたイベント『Pangea EXPO 2026』では、心身の体調不良により出演を見送っていた。
■報告全文
岡崎体育活動休止のお知らせ
平素より岡崎体育を応援いただき、誠にありがとうございます。
この度、岡崎体育は、心身の体調不良が続いていることから、医師の診断および本人の意向を踏まえ、当面の間、活動を休止する運びとなりました。
日頃より応援してくださっている皆様、ならびに関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。
なお、年内に開催を予定しておりました公演・イベントにつきましては、すべての公演を中止し、イベントへの出演を見合わせることといたします。
対象となる公演・イベント、およびチケットの払い戻し方法につきましては、岡崎体育オフィシャルサイト・SNSより改めてご案内いたします。何卒ご理解を賜りますとともに、いましばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。
現在は回復に向けて療養に専念しており、今後の活動再開につきましては、本人の体調を最優先に、慎重に判断のうえ、改めてご報告いたします。
引き続き岡崎体育への温かいご支援をよろしくお願い申し上げます。
2026年6月24日
（株）ソニー・ミュージックアーティスツ
岡崎体育スタッフ